Гарнитура проявила свою эффективность внутри помещения, однако не оправдала ожиданий при использовании на улице.

Гарнитура виртуальной и дополненной реальности Vision Pro от Apple, представленная в июне 2023 года, столкнулась с критикой со стороны обозревателя Сэмюэля Аксона из Ars Technica. По его мнению, использование гарнитуры в общественных местах вызывает дискомфорт, даже если окружающие не реагируют негативно.

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Основной претензией журналиста стало то, что гарнитура не предоставляет достаточно преимуществ для использования на улице. Принцип работы Vision Pro заключается в размещении виртуальных объектов в 3D-пространстве, позволяя пользователям, например, размещать окна и экраны в различных местах. Однако при использовании на улице возникают проблемы, такие как неправильное отображение объектов в пространстве, их дрожание и некорректное прилипание к пользователю.

Аксон также отметил отсутствие специальных приложений, оптимизированных для использования дополненной реальности, и отсутствие поддержки таких функций в приложении Maps. Он подчеркнул, что возможности Vision Pro ограничиваются домашними условиями или определенными общественными местами, такими как кафе или лаунж-зоны в аэропорту.

Тем не менее обозреватель оставляет открытую возможность для будущего расширения функционала гарнитуры и появления улучшенных возможностей в будущем. В настоящее время Vision Pro, стоимостью 3,5 тысячи долларов, представляет собой нишевый продукт, но компания Apple может внести изменения в функционал и улучшить ее применимость в повседневной жизни.

Тем временем, продажи Vision Pro стартовали в офлайн-магазинах компании в США в начале февраля 2024 года, и, согласно оценкам, Apple могла продать до 180 000 гарнитур за первые выходные. Тем не менее по последним отчетам, компания столкнулась с частыми возвратами устройств от покупателей, что может быть связано с ограничениями и неудовлетворенностью функционалом Vision Pro