Прогнозируется, что мировой рынок видеоигр вырастет на 3,4% и достигнет 188,9 млрд долларов США в 2025 году.

Согласно эксклюзивному отчёту исследовательской компании Newzoo, с которым ознакомилось Reuters, в 2025 году рост мирового рынка видеоигр немного улучшится по сравнению с предыдущим годом.

Изображение: Rockstar Games

Ранее аналитики и отраслевые эксперты прогнозировали резкий скачок роста индустрии в этом году благодаря ожидаемому релизу блокбастера Grand Theft Auto 6 и выходу новых консолей. Однако перенос долгожданной игры на следующий год, а также повышение цен на игровое оборудование из-за тарифов внесли неопределённость в потребительские расходы.

По данным отчёта, в 2025 году мировой рынок видеоигр вырастет на 3,4%, достигнув $188,9 млрд, тогда как в прошлом году рост составил 3,2%.

«Этот прогноз отражает конкретные изменения: циклы обновления железа, ценовые тренды, рост пользовательской базы и планы по релизам», — пояснил главный аналитик Newzoo Михил Бёйсман.

С учётом ежегодного роста Newzoo ожидает, что до 2027 года рынок будет увеличиваться в среднем на 3,3% в год, тогда как ранее прогнозировалось 3,7%. Поскольку GTA VI выйдет только в 2026 году, основной всплеск продаж ожидается именно тогда — вместе с другими премиальными релизами, такими как Resident Evil Requiem от Capcom. Запуск GTA 6 на PC, вероятно, поддержит рост рынка и в 2027 году.

Повышение цен на консоли Microsoft Xbox и Sony PlayStation вызвало опасения замедления продаж оборудования на фоне общей экономической нестабильности, несмотря на то, что Nintendo Switch 2 стала самой быстро продаваемой консолью компании.

«Xbox продолжает отставать от показателей Xbox One, поэтому продажи ещё будут, но мы не ждём больших цифр… Ожидается, что общие продажи PS5 всё же немного не догонят PS4», — отметил Бёйсман.

В начале июня Microsoft анонсировала портативную консоль Xbox Ally, разработанную совместно с ASUS. Её выход запланирован на зиму 2025 года.