Эммануэль Макрон заявил в интервью во вторник вечером, что надеется увидеть результаты в течение следующих нескольких месяцев.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет добиваться введения общеевропейского регулирования, запрещающего доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. Это решение последовало после смертельного нападения с ножом в школе на востоке Франции — очередного случая насилия, потрясшего страну.

В интервью вечером во вторник Макрон выразил надежду, что результаты будут достигнуты в течение нескольких месяцев.

«Если это не сработает, мы начнем действовать во Франции. Мы не можем ждать», — заявил он на телеканале France 2. Эти слова прозвучали спустя несколько часов после убийства в колледже города Ножан (департамент Верхняя Марна). Полиция допросила 14-летнего ученика, подозреваемого в нападении с ножом на 31-летнего школьного сотрудника во время проверки сумок на наличие оружия.

Премьер-министр Франсуа Бару заявил в парламенте, что этот инцидент — не единичный случай. Макрон назвал соцсети одним из факторов, способствующих росту насилия среди молодежи.

После интервью на платформе X он написал, что такие меры поддерживают эксперты: «Платформы имеют возможность проверять возраст. Так делайте это».

Заявление Макрона прозвучало на фоне волны ограничений по всему миру, направленных на сокращение использования соцсетей детьми. В прошлом году аналогичные меры приняла Австралия.

Хотя большинство соцсетей формально запрещают регистрацию пользователей младше 13 лет, отчет австралийского регулятора интернет-безопасности показал, что дети легко обходят эти ограничения.