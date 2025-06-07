Поскольку многие функции здравоохранения не одобрены властями, они доступны не везде.

Компания Samsung анонсировала новую функцию для своих умных часов Galaxy Watch, которая позволит обнаруживать признаки синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС). Эта опция, уже одобренная регулирующими органами в Южной Корее, вскоре может появиться в глобальных версиях смарт-часов бренда.

Система использует данные с оптического датчика сердечного ритма (PPG) для отслеживания изменений кровотока во время сна. Алгоритмы анализируют периодические остановки дыхания, характерные для апноэ, и сопутствующие колебания уровня кислорода в крови. Для повышения точности диагностики рекомендуется проводить мониторинг в течение минимум двух ночей.

Обструктивное апноэ сна — серьезное расстройство, которым страдает около 1 млрд человек. Недиагностированное состояние повышает риски развития гипертонии, сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Раннее обнаружение проблемы через гаджеты может мотивировать пользователей своевременно обратиться к специалистам.

Для активации потребуется последняя версия приложения Samsung Health и сопряжение со смартфоном Galaxy. Особое внимание уделяется правильному расположению часов на запястье для получения корректных показаний.

Samsung ведет переговоры с FDA и другими международными регуляторами для получения разрешений на медицинское использование технологии. В будущем компания планирует интегрировать более продвинутые системы мониторинга дыхания с использованием улучшенных датчиков и ИИ-алгоритмов.

Аналогичные разработки представлены у Apple и Fitbit. Однако корейский гигант первым получил официальное медицинское одобрение для массового распространения.

Ожидается, что функция появится в одном из следующих обновлений One UI Watch для Galaxy Watch 4 и более новых моделей. С добавлением новых рынков функция Sleep Apnea будет доступна на 70 рынках, включая Россию. Это продолжает тенденцию превращения умных часов в комплексные инструменты здоровья, сочетающие превентивную диагностику с повседневным трекингом активности.

Для пользователей с факторами риска (ожирение, храп, дневная сонливость) такая технология может стать первым шагом к профессиональному обследованию и терапии. Врачи подчеркивают, что носимые устройства не заменяют профессиональную медицинскую диагностику.