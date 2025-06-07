Компания Samsung анонсировала новую функцию для своих умных часов Galaxy Watch, которая позволит обнаруживать признаки синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС). Эта опция, уже одобренная регулирующими органами в Южной Корее, вскоре может появиться в глобальных версиях смарт-часов бренда.
Система использует данные с оптического датчика сердечного ритма (PPG) для отслеживания изменений кровотока во время сна. Алгоритмы анализируют периодические остановки дыхания, характерные для апноэ, и сопутствующие колебания уровня кислорода в крови. Для повышения точности диагностики рекомендуется проводить мониторинг в течение минимум двух ночей.
Обструктивное апноэ сна — серьезное расстройство, которым страдает около 1 млрд человек. Недиагностированное состояние повышает риски развития гипертонии, сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Раннее обнаружение проблемы через гаджеты может мотивировать пользователей своевременно обратиться к специалистам.
Для активации потребуется последняя версия приложения Samsung Health и сопряжение со смартфоном Galaxy. Особое внимание уделяется правильному расположению часов на запястье для получения корректных показаний.
Samsung ведет переговоры с FDA и другими международными регуляторами для получения разрешений на медицинское использование технологии. В будущем компания планирует интегрировать более продвинутые системы мониторинга дыхания с использованием улучшенных датчиков и ИИ-алгоритмов.
Аналогичные разработки представлены у Apple и Fitbit. Однако корейский гигант первым получил официальное медицинское одобрение для массового распространения.
Ожидается, что функция появится в одном из следующих обновлений One UI Watch для Galaxy Watch 4 и более новых моделей. С добавлением новых рынков функция Sleep Apnea будет доступна на 70 рынках, включая Россию. Это продолжает тенденцию превращения умных часов в комплексные инструменты здоровья, сочетающие превентивную диагностику с повседневным трекингом активности.
Для пользователей с факторами риска (ожирение, храп, дневная сонливость) такая технология может стать первым шагом к профессиональному обследованию и терапии. Врачи подчеркивают, что носимые устройства не заменяют профессиональную медицинскую диагностику.