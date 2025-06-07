Google утверждает, что ее усилия по оптимизации Chrome привели к 10-процентному улучшению производительности в тесте Speedometer 3.

Компания Google сообщила о значительном повышении производительности своего браузера Chrome после обновления теста Speedometer. Этот инструмент используется для измерения скорости работы веб-приложений, и последние изменения позволили Chrome показать более высокие результаты.

Speedometer — это тест, разработанный Apple, который оценивает эффективность браузера при выполнении динамических операций, таких как рендеринг страниц, обработка JavaScript и реакция на взаимодействие с пользователем. Чем выше балл у браузера, тем лучше он справляется с современными веб-приложениями.

Инженеры Google сосредоточились на оптимизации работы движка V8, отвечающего за выполнение JavaScript. Они также усовершенствовали механизмы кэширования и ускорили обработку DOM (Document Object Model), что позволило сократить задержки при загрузке сложных веб-страниц.

Кроме того, были внесены изменения в систему управления задачами, благодаря чему браузер стал эффективнее распределять ресурсы между вкладками и фоновыми процессами. В результате Chrome стал не только быстрее, но и стабильнее при работе с несколькими открытыми страницами.

Скорость браузера — ключевой фактор для пользователей, особенно для тех, кто работает с веб-приложениями, такими как Google Docs, Figma или использует его для онлайн-игр. Улучшение производительности Chrome также влияет на энергоэффективность, что особенно важно для владельцев ноутбуков и мобильных устройств.

Последнее обновление Chrome показывает, что Google продолжает совершенствовать свой браузер, делая его более конкурентоспособным в борьбе за высокую скорость. Пользователи уже могут оценить изменения, так как они постепенно внедряются в последних версиях браузера.