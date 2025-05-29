Realme Neo 7 Turbo оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой Sony IMX882 с диагональю 1/1,953 дюйма.

Изображение: Realme

Realme Neo 7 Turbo был представлен в Китае. Новый телефон серии Realme Neo работает на чипсете MediaTek Dimensity 9400e и имеет двойную заднюю камеру с основным сенсором на 50 мегапикселей. Он имеет дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Realme Neo 7 Turbo оснащен аккумулятором емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Утверждается, что он соответствует стандартам IP69+IP68+IP66 по защите от пыли и воды.

Недавно выпущенный Realme Neo 7 Turbo стоит 1099 юаней (примерно 12 150 рублей) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Версии с 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ ОЗУ и памяти стоят 2499 юаней (примерно 27 200 рублей), 2299 юаней (примерно 25 000 рублей) и 2699 юаней (примерно 29 400 рублей) соответственно.

Realme Neo 7 Turbo в настоящее время доступен для покупки в Китае с прозрачным черным и прозрачным серым цветом корпуса.

Realme Neo 7 Turbo с двумя SIM-картами (nano) поставляется с Realme UI 6.0 на базе Android 15 и оснащен 6,80-дюймовым дисплеем 1,5K (1280x2800 пикселей) с пиковой яркостью 6500 нит и частотой обновления 144 Гц. Дисплей рекламируется как обеспечивающий высокочастотное PWM-регулирование яркости с частотой 4608 Гц. Телефон работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 9400e с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и максимальным объемом хранилища 1 ТБ. Он имеет полупрозрачную заднюю панель.

Что касается оптики, Realme Neo 7 Turbo может похвастаться двойной задней камерой, которая включает в себя 50-мегапиксельную камеру Sony IMX882 1/1,953 дюйма с поддержкой OIS и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру OV08D10. Для селфи телефон имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Он также имеет однослойную зону теплоотвода VC площадью 7700 мм².

Варианты подключения Realme Neo 7 Turbo включают 5G, A-GNSS, Beidou, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC, NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be. Встроенные датчики включают акселерометр, датчик цветовой температуры, датчик расстояния, датчик освещенности, геомагнитный датчик, гироскоп и инфракрасный датчик. Телефон оснащен двумя динамиками с аудио OReality.

Realme Neo 7 Turbo оснащен системой Sky Communications System 2.0, которая позволяет работать в условиях слабого сигнала. Он включает в себя чип E-sports network grabbing для усиления сигнала в условиях Wi-Fi сети.

Realme Neo 7 Turbo оснащен аккумулятором емкостью 7200 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт. Заявлено, что аккумулятор обеспечивает до 11,8 часов непрерывных видеозвонков без подзарядки. Утверждается, что телефон соответствует стандартам защиты от пыли и воды IP69+IP68+IP66.