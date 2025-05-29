Владельцы Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в определенных регионах теперь могут зарегистрироваться, чтобы получать бета-обновления One UI 8.

Изображение: Samsung

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 дебютируют на мировых рынках в ближайшие месяцы, и они будут первыми, кто дебютирует с One UI 8. В то время как южнокорейская технологическая компания продолжает выпускать обновление Android 15 для подходящих смартфонов, она объявила, что обновление One UI 8 на базе Android 16 появится в ее будущих складных телефонах. Ожидается, что Samsung также представит новую модель Galaxy Z Fold FE на своем следующем мероприятии Galaxy Unpacked.

В новостном сообщении, опубликованном в среду, Samsung подтвердила, что ее программный интерфейс One UI 8, основанный на Android 16, дебютирует на новых складных устройствах этим летом. Это практически подтверждает появление новых складных телефонов в третьем квартале 2025 года, и ожидается, что они станут преемниками Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Samsung сообщает, что складные телефоны будут поставляться с Android 16, который, как ожидается, появится на смартфонах Pixel в конце июня благодаря взаимному партнерству между Samsung и Google. Поисковый гигант перешел на более ранний график выпуска Android с этого года: крупное обновление запланировано на июнь, а второе — на конец 2025 года.

Хотя предстоящие Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z FE будут первыми телефонами, которые появятся с One UI 8, последние смартфоны компании из серии Galaxy S также будут иметь право на получение обновления в ближайшие месяцы.

Владельцы Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в Германии, Корее, Великобритании и США теперь могут зарегистрироваться в бета-программе One UI 8. Ожидается, что эти телефоны будут первыми, которые получат обновление до Android 16 с One UI 8.

По словам компании, One UI 8 будет поставляться с переработанными версиями некоторых приложений Samsung. Samsung также подтвердила, что ее смартфоны с поддержкой Bluetooth 5.2 и One UI 8 будут поддерживать Auracast при сопряжении с некоторыми моделями Galaxy Buds.



