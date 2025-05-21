Компания Google готовит крупное обновление для Android Auto с большим количеством функций и поддержкой дополнительных приложений.

В магазине Google Play Store вы можете найти миллионы приложений и игр для своего телефона Android. Но это не относится к Android Auto, где Google допускает только определенную категорию приложений. На I/O 2025 компания объявила, что расширяет этот список и открывает разработчикам доступ к приложениям в двух новых категориях: браузеры и видеоприложения.

В настоящее время Android Auto принимает приложения в категориях мультимедиа, навигация, IoT и «точка интереса». В Android Auto 14.1, выпущенном в конце марта, Google также развернула поддержку игр, таких как Angry Birds и Candy Crush Saga, хотя и в бета-версии. Аналогично, поддержка приложений для обмена сообщениями и VoIP также присутствует, но в бета-версии.

На I/O 2025 Google объявила об улучшениях в обеих этих категориях бета-версий, что позволит разработчикам создавать более функциональные приложения для Android Auto. Для приложений обмена сообщениями это включает в себя новый API, позволяющий отображать полную историю сообщений, предстоящие встречи и многое другое.

Позже в этом году Google расширит категории совместимых приложений Android Auto, включив в них браузер и видеоприложения. Однако воспроизведение видео будет работать только на телефонах под управлением Android 16 и в некоторых совместимых автомобилях. По соображениям безопасности, можно с уверенностью сказать, что видеоприложения будут требовать, чтобы автомобиль оставался неподвижным и припаркованным.

В настоящее время эти новые категории находятся в стадии бета-тестирования, поэтому разработчики могут создавать и публиковать приложения для внутреннего и закрытого тестирования.

Кроме того, категория погодных приложений выходит из бета-версии. Таким образом, разработчики теперь могут свободно публиковать погодные приложения как для Android Auto, так и для автомобилей со встроенной системой Google.

Некоторые погодные приложения уже были доступны для Android Auto в Play Store, но их список был относительно небольшим и требовал явного одобрения Google. Теперь, когда эта категория вышла из бета-версии, ожидайте, что в ближайшие несколько месяцев появится больше погодных приложений для Android Auto.

Функция Quick Share появится на автомобилях со встроенной системой Google позже в этом году и позволит легко обмениваться контентом с телефона на автомобиль. Для обеспечения беспрепятственного входа в систему Google планирует расширить API ключей и менеджеров учетных данных для автомобилей. Кроме того, компания сотрудничает с автопроизводителями, чтобы видеоприложения могли воспроизводить только звук во время движения автомобиля.