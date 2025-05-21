Новые видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT оснащены объемом видеопамяти GDDR6 до 16 ГБ.

Изображение: AMD

Во вторник на выставке Computex 2025 компания AMD представила серию AMD Ryzen Threadripper 9000 в качестве своих новейших высокопроизводительных процессоров. Самый топовый процессор, Ryzen Threadripper PRO 9995WX, оснащен 96 ядрами и пиковой тактовой частотой 5,4 ГГц. AMD также представила видеокарты Radeon RX 9060 XT и Radeon AI PRO R9700 с объемом видеопамяти до 16 и 32 ГБ соответственно. Утверждается, что видеокарта Radeon RX 9060 XT обеспечивает вдвое большую пропускную способность трассировки лучей по сравнению с предшественником.

Цены на новые процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WX-серии пока не объявлены, но AMD утверждает, что они будут доступны для покупки в ближайшие месяцы у таких OEM-производителей, как Dell, HP и Lenovo, а также Supermicro. Кроме того, процессоры Ryzen Threadripper серии 9000 появятся в розничной продаже в июле.

Видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT доступна в конфигурациях с 8 и 16 ГБ памяти по цене $299 и $349 соответственно. Она будет доступна для покупки в конце этого года через таких производителей, как Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX и Yeston.

Производитель еще не объявил цены на видеокарту AMD Radeon AI PRO R9700, которая будет доступна к продаже в июле.

AMD представила шесть моделей новой серии Ryzen Threadripper PRO 9000 WX с 96 ядрами, количеством потоков до 192, пиковой тактовой частотой до 5,4 ГГц и TDP до 350 Вт. Компания также представила три новых процессора серии Ryzen Threadripper 9000 с 64 ядрами, пиковой тактовой частотой до 5,4 ГГц и TDP до 350 Вт.

Изображение: AMD



По словам компании, серия Ryzen Threadripper PRO 9000 WX (во главе с моделью 9995WX) ориентирована на разработку визуальных эффектов, симуляторов и моделей искусственного интеллекта. Эти чипы оснащены кэшем L3 объемом до 384 МБ и поддерживают интерфейс PCIe 5.0 (128 дорожек).

С другой стороны, серия Ryzen Threadripper 9000 предназначена для создателей контента и разработчиков, занимающихся локальным обучением ИИ. AMD утверждает, что эти процессоры можно использовать для обучения ИИ, не полагаясь на облако, но не предложила подробностей о конкретных моделях ИИ.

Новый графический процессор AMD Radeon RX 9060 XT оснащен до 16 ГБ видеопамяти GDDR6, максимум 32 вычислительными блоками RDNA 4 и тактовой частотой до 3,13 ГГц. Утверждается, что он обеспечивает вдвое большую производительность трассировки лучей, чем предыдущее поколение. Графический процессор поддерживает такие функции, как FSR 4 для повышения частоты кадров и улучшения качества изображения, а также позволяет реализовать функции искусственного интеллекта благодаря поддержке типов данных FP8.

AMD Radeon AI PRO R9700 также имеет второе поколение AI-ускорителей и оснащен 32 ГБ памяти GDDR6, 64 вычислительными блоками RDNA и тактовой частотой до 2,92 ГГц. Он также может использоваться в системах с несколькими GPU. Поддержка программного стека ROCm в настоящее время доступна в Linux, а в будущем, по словам AMD, будет поддерживаться и Windows.