Инструменты искусственного интеллекта для работы с изображениями и действия с документами Office начинают появляться в тестовых сборках.

Microsoft не сбавляет оборотов с обновлениями Windows 11, особенно когда речь идет об искусственном интеллекте. После предварительного просмотра целого ряда новых функций в начале этого месяца компания приступила к внедрению некоторых из них - правда, пока только для ограниченной группы пользователей.

Одним из важных изменений, которые сейчас тестируются, является добавление того, что Microsoft называет действиями искусственного интеллекта в проводнике файлов. По сути, вы сможете кликнуть правой кнопкой мыши по файлу и мгновенно получить доступ к таким опциям, как размытие фона изображения, удаление объектов или резюмирование документов Office.

На данный момент в последних сборках Dev Channel Windows 11 тестируются четыре действия с изображениями: визуальный поиск Bing, размытие фона, удаление объектов (с помощью приложения «Фото») и инструмент для удаления фона из Paint.

Эти функции довольно похожи на те, что вы найдете и на Mac - при условии, что ваше устройство поддерживает Apple Intelligence. Например, приложение «Фото» на Mac позволяет удалять ненужные объекты с помощью инструмента «Очистка», а Apple Intelligence также может создавать быстрые резюме ваших заметок. По сути, это та же идея, что и резюмирование документов Office в Windows. Таким образом, подобные инструменты искусственного интеллекта быстро становятся стандартом для всех основных операционных систем.