iPhone 17 Air получит аккумулятор емкостью 2800 мАч, а его толщина и вес составят 5,5 мм и 145 гр.

iPhone 17 Air - новый флагманский смартфон от Apple, который должен прийти на смену модели Plus. Были опасения по поводу емкости аккумулятора - особенно учитывая, что у конкурирующего Samsung Galaxy S25 Edge тоже небольшой аккумулятор, и как оказалось, эти опасения были обоснованными.

Источник из числа поставщиков сообщил, что емкость аккумулятора iPhone 17 Air составит 2 800 мАч. Емкость меньше, чем у аккумулятора Galaxy S25 Edge с 3 900 мАч.

Наряду с емкостью аккумулятора этот источник также сообщил, что толщина iPhone 17 Air составляет 5,5 мм, а вес - около 145 граммов. Так что, похоже, iPhone 17 Air обойдет Galaxy S25 Edge по тонкости, ведь толщина последнего составляет 5,8 мм.

Также ходят слухи о том, что в iPhone 17 Air используется более плотный аккумулятор, чтобы компенсировать малое время автономной работы, но точной информации об этом нет.

Также сообщается, что компания планирует использовать Apple Intelligence для увеличения времени автономной работы iPhone 17 Air. Apple обучает искусственный интеллект на данных, собранных от тысяч пользователей, чтобы создать модель, которая сможет оптимизировать использование приложений на iPhone. Однако, учитывая то, как Apple Intelligence проявила себя на сегодняшний день, не стоит надеяться, что эта функция окажется слишком полезной.



