Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11, которая позволит передавать файлы между ПК по Wi-Fi — без интернета и облачных сервисов.

Корпорация Microsoft тестирует новую функцию в Windows 11, которая позволяет осуществлять беспроводную передачу файлов между компьютерами, напоминающую инструмент передачи файлов из Windows 7. Эта функциональность интегрирована во встроенное приложение для резервного копирования и в настоящее время тестируется в предварительных версиях Windows 11 24H2.

Основные особенности новой функции:

Беспроводная передача данных: пользователи смогут передавать файлы, приложения, настройки и учетные данные между двумя ПК через Wi-Fi, без использования облачных сервисов.

Простой процесс подключения: после выбора опции "Перенести файлы на новый ПК" в приложении Backup, генерируется код доступа, который необходимо ввести на другом устройстве. Оба компьютера должны быть подключены к одной Wi-Fi сети.

Поддержка нескольких устройств: если в сети доступно более двух ПК, пользователи могут переключаться между ними с помощью опции "Изменить" и выбрать нужное устройство для передачи данных.

Альтернатива облачному резервному копированию: в отличие от текущей версии Backup, которая поддерживает только OneDrive, новая функция предоставляет возможность локальной передачи данных, что особенно полезно при настройке нового устройства или переносе данных без доступа к интернету.

Эта функция напоминает Easy File Transfer из Windows 7, которая позволяла пользователям переносить данные между компьютерами по сети. Возвращение подобной возможности в Windows 11 может значительно упростить процесс миграции данных для пользователей.

На данный момент новая функция доступна в предварительных сборках Windows 11 24H2.