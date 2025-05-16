Хотя AMD и не уточнила этого, но в сообщении на сайте X дала понять, что новая Radeon RX 9060 XT будет представлена на выставке Computex 2025. Дата проведения назначена на 21 мая.

Изображение: Videocardz

Несмотря на то что AMD не совсем открыто, но вполне определенно намекнула, что Radeon RX 9060 XT будет представлена на выставке Computex 2025. В новом сообщении на сайте X компания AMD предлагает следить за ключевой презентацией, которая состоится 21 мая.

Все бы ничего, если бы не появление в публикации новой видеокарты. Дизайн явно напоминает внешний вид основополагающих моделей, так и не поступивших в продажу, новой серии RX 9070. Однако можно заметить два основных отличия.

Первый касается размеров, которые значительно уменьшились по сравнению с RX 9070 XT и RX 9070, так как у нее всего два вентилятора вместо трех. Второе касается источника питания: видеокарта, представленная в новой публикации AMD, имеет только один 8-контактный разъем вместо двух или трех, как у ее старших сестер.

Хотя AMD просто написала: «Присоединяйтесь к AMD 21 мая, чтобы узнать, что нового в играх, ПК с искусственным интеллектом и многом другом», присутствие руководителей игровых и графических компаний, а также ключевых партнеров позволяет предположить, что будет представлен какой-то новый продукт, который пока отсутствует в линейке RDNA 4.

В любом случае, появление RX 9060 XT кажется совершенно очевидным. Остается только дождаться презентации AMD, чтобы узнать, как она будет конкурировать с GeForce RTX 5060 Ti от NVIDIA, как по производительности, так и по цене.