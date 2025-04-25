Google продолжает разработку Android 16 и в последние дни выпустила Beta 4. Xiaomi старается не отставать и в начале апреля запустила программу Android 16 Developer Preview как на китайском, так и на мировом рынке. Это сборки, которые включают в себя все функции последней версии HyperOS и улучшения, реализованные Google в новой версии её операционной системы.
Появились новые бета-прошивки для Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro и Redmi K70 Ultra. В частности, речь идет о следующих версиях:
Xiaomi 15
- Global: OS2.0.250421.1.WOCMIXM.PRE-DPP
- Китай: OS2.0.250421.1.WOCCNXM.PRE-DPP
Xiaomi 14T Pro
- Global: OS2.0.250421.1.WNNMIXM.PRE-DPP
REDMI K70 Ultra
- Китай: OS2.0.250421.1.WNNCNXM.PRE-DPP
Вероятно, это сборки на основе Beta 3 Android 16. Xiaomi пока не объявила официальный список обновления своих устройств до Android 16, но появление новых бета-версий говорит о том, что разработка идет полным ходом.
Предполагается, что Google выпустит стабильную версию Android 16 к июню. Примерно в те же сроки и Xiaomi выпустит финальные версии HyperOS для своих смартфонов. Ожидается, что финальный релиз начнется с серии Xiaomi 15, а затем появится и на многих других моделях бренда.
Напомним, что в это время производитель также работает над HyperOS 2.2, релиз которой запланирован на середину мая.