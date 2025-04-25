Программа Android 16 Developer Preview - в действии

Google продолжает разработку Android 16 и в последние дни выпустила Beta 4. Xiaomi старается не отставать и в начале апреля запустила программу Android 16 Developer Preview как на китайском, так и на мировом рынке. Это сборки, которые включают в себя все функции последней версии HyperOS и улучшения, реализованные Google в новой версии её операционной системы.

Появились новые бета-прошивки для Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro и Redmi K70 Ultra. В частности, речь идет о следующих версиях:

Xiaomi 15

Global: OS2.0.250421.1.WOCMIXM.PRE-DPP

Китай: OS2.0.250421.1.WOCCNXM.PRE-DPP

Xiaomi 14T Pro

Global: OS2.0.250421.1.WNNMIXM.PRE-DPP

REDMI K70 Ultra

Китай: OS2.0.250421.1.WNNCNXM.PRE-DPP

Вероятно, это сборки на основе Beta 3 Android 16. Xiaomi пока не объявила официальный список обновления своих устройств до Android 16, но появление новых бета-версий говорит о том, что разработка идет полным ходом.

Предполагается, что Google выпустит стабильную версию Android 16 к июню. Примерно в те же сроки и Xiaomi выпустит финальные версии HyperOS для своих смартфонов. Ожидается, что финальный релиз начнется с серии Xiaomi 15, а затем появится и на многих других моделях бренда.

Напомним, что в это время производитель также работает над HyperOS 2.2, релиз которой запланирован на середину мая.