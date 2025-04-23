Вслед за One UI 8 должна появиться и версия 8.5.

С One UI 7 команда разработчиков Samsung столкнулась с рядом трудностей, что привело к задержкам по сравнению с ожиданиями компании и вызвало немало жалоб среди пользователей.

Корейский гигант уже намекнул, что планирует исправить ситуацию, выпустив следующую версию кастомизированного интерфейса, а именно One UI 8, быстро, настолько, что есть предположения, что она может быть доступна уже этим летом, готовая дебютировать с Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.

За последние несколько часов популярный информатор Тарун Ватс сообщил на сайте X, что команда разработчиков Samsung планирует выпустить «промежуточную» версию после One UI 8: речь идет о том, что должна быть запущена версия One UI 8.5.

Подтверждением этих слухов также являются упоминания One UI 8.5, найденные в сети, в то время как версия 8.1 интерфейса корейского гиганта, судя по всему, не планируется.

Последняя «промежуточная» версия датируется 2020 годом (это была One UI 2.5), и это позволяет предположить, что производитель планирует представить новые функции в этом выпуске программного обеспечения.

Напомним, что, согласно слухам, которые ходили до сих пор, корейский гигант не планирует внедрять в One UI 8 никаких новых функций (кроме тех, что есть в Android 16), и версия 8.5 может быть выбрана компанией для обогащения пакета эксклюзивных функций для пользователей Galaxy.

Версия 8.5 пользовательского интерфейса может дебютировать в начале следующего года в серии Samsung Galaxy S26.