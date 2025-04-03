Компания Realme объявляет о завершении распространения обновления Realme UI 6.0 и Android 15 для Realme GT 6, Realme GT 6T, Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+. По словам производителя, обновление пока что пользуется успехом, так как его уже скачали и установили более 85 процентов пользователей.

Компания Realme подтверждает, что обновление до Realme UI 6.0 и Android 15 официально доступно для смартфонов серий Realme GT 6 и Realme 12. Большинство владельцев уже установили его за последние несколько дней, но есть немало пользователей, которым еще предстоит подготовиться к обновлению. Это те, кто владеет другими моделями производителя, например, из серий 11 и C, которые обновятся в ближайшие месяцы.

Обновление Realme UI 6.0 принесло улучшения в производительности, функциях искусственного интеллекта и внешнем виде системы. Новая версия на базе Android 15 предлагает обновленный дизайн, улучшенные анимации и переходы, а также более захватывающий и оптимизированный пользовательский опыт: смартфон может лучше управлять ресурсами при запуске приложений, что обеспечивает более полную многозадачность и уменьшение задержек. Кроме того, улучшена стабильность работы, уменьшено количество сбоев и снижен расход батареи даже при интенсивном использовании.

Если вы еще не обновили свои Realme GT 6, Realme GT 6T, Realme 12 Pro или Realme 12 Pro+ до Realme UI 6.0, вы можете исправить это прямо сейчас, заглянув в системные настройки. Загрузить и установить обновление можно перейдя в раздел «О телефоне» и нажать на логотип Realme UI . Владельцы многих других моделей, до которых еще не добралась Android 15, смогут сделать то же самое в ближайшие месяцы.