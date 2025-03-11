Обновление изменит абсолютно все, а дизайн будет похож на visionOS.

Вслед за сообщением о задержке новых функций Siri, представленных на WWDC 2024, и о возможном отсутствии инноваций Apple в области искусственного интеллекта в iOS 19, появились хорошие новости. Сообщается, что компания планирует один из крупнейших редизайнов для iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. В случае с операционной системой для iPhone это будет самая большая модификация со времен iOS 7.

Марк Гурман сообщил в новом отчете, что это изменение дизайна принесет интерфейс, похожий на интерфейс visionOS, но примененный к iOS, iPadOS и macOS. Это полностью изменит работу с iPhone, iPad и Mac. Слухи об этом ходили и раньше, особенно после утечки изображения, показывающего, как может выглядеть приложение «Камера».

iOS 7 вышла в 2013 году, и с тех пор операционная система для iPhone оставалась относительно стабильной в плане дизайна. Однако с выходом iOS 19 ситуация полностью изменится. Этим редизайном Apple компенсирует отсутствие новых функций Apple Intelligence.

По словам аналитика, в новых обновлениях будет изменен стиль иконок, меню, приложений, окон и кнопок, чтобы пользователям было проще ориентироваться в своих устройствах. Изменения выйдут далеко за рамки нового языка дизайна или эстетических изменений.

Обновленные элементы будут напоминать visionOS, операционную систему Apple Vision Pro, хотя и лишь в некоторых аспектах. Для visionOS характерно использование круглых иконок и многочисленных прозрачностей, а также более простая система навигации с использованием 3D-элементов.

Для iOS 19 это будет самым значительным изменением со времен iOS 7. Для macOS 16 это будет самая большая трансформация со времен Big Sur. Оба обновления были названы самыми значительными в эволюции соответствующих систем, и аналитик ожидает, что эти изменения помогут увеличить продажи последних моделей iPhone, iPad и Mac.

Если слухи верны, то мы увидим эти новые обновления на WWDC 2025, которая запланирована на июнь и вот-вот будет анонсирована.