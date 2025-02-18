Недавно Steam удалил игру, опубликованную независимым разработчиком, которая содержала вредоносное ПО для кражи конфиденциальных данных пользователей. В письме, разосланном геймерам, сотрудники Steam предлагают провести полную проверку компьютера или переустановить операционную систему.

Steam удалил из своего каталога игру, которая появилась в нем только на прошлой неделе. Речь идет о игре PirateFi, созданной независимым разработчиком, но вскоре о ней сообщили в службу поддержки платформы. Причина выяснилась практически сразу: игра содержала вредоносное ПО, внедренное самим разработчиком.

Игра также продвигалась через Telegram-канал, через который было размещено предложение о работе. Одним словом, для игрового чата искали модератора. Однако у одного из пользователей возникли подозрения относительно поведения человека, к которому он обращался.

Предложение предполагало оплату в 17 долларов в час, но ответы приходили с задержкой в 21 секунду с математической точностью. Конечно, такая точность характерна для фальшивых пользователей, то есть ботов, и на самом деле никакого реального предложения о работе не было. Модерация чата в многопользовательских сессиях была лишь предлогом для того, чтобы как можно больше пользователей установили игру.

Вскоре после выхода игры один из пользователей Steam сразу же сообщил, что его данные были украдены. Была украдена его учетная запись Microsoft, а также учетная запись Steam, кредитные средства которой были использованы для покупки подарков для других аккаунтов, вероятно, тоже фиктивных.

После этого сотрудники Valve удалили игру и разослали электронное письмо всем пользователям, которые ее запустили. Служба поддержки отметила, что разработчик опубликовал различные сборки программного обеспечения, содержащие вредоносное ПО, предоставляющее доступ к пользовательским файлам cookie. Таким образом, пароли и ключи безопасности могли быть извлечены для кражи всевозможных аккаунтов.

Служба поддержки Steam советует сначала проверить всю систему на наличие вирусов. Однако идеальным решением было бы полностью отформатировать компьютер, чтобы избежать любого риска, и переустановить операционную систему с нуля.

«Сборки, содержащие предполагаемое вредоносное ПО, были удалены из Steam, но мы рекомендуем вам провести полную проверку системы с помощью антивирусного продукта, которому вы доверяете или регулярно используете, и проверить компьютер на наличие вновь установленного программного обеспечения», - говорится в письме Valve. «Вы также можете рассмотреть возможность полного форматирования операционной системы, чтобы гарантировать, что никакое вредоносное ПО не сможет угрожать вашему компьютеру».