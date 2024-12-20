Последняя версия Android Auto 13.4 обновлена новым дизайном и доступна для загрузки для всех пользователей.

Выход Android Auto 13.4 не стал неожиданностью: Google запустила бета-версию в начале месяца. Теперь, после нескольких недель тестирования, вышла стабильная версия. Android Auto 13.4 будет доступна всем пользователям с совместимыми устройствами и автомобилями уже сегодня, хотя распространение будет постепенным.

Среди основных изменений в Android Auto 13.4 - новый дизайн, о котором ходили слухи последние несколько месяцев. После долгого ожидания в Android Auto появились необходимые элементы и настройки Material You.

Стоит отметить, что Material You был выпущен с запуском Android 12. Да, прошло уже три года с тех пор, как Google решила внедрить это изменение в дизайн Android, но оправдает ли оно ожидания пользователей?

В целом, изменения в дизайне, предлагаемые Android Auto 13.4, не являются радикальными. Чтобы не разочароваться, необходимо приуменьшить ожидания. Несмотря на запуск новой версии Android Auto, не все пользователи могут наслаждаться этой новой функцией, и, по сути, изменения стали заметны благодаря 9TO5Google.

Американское СМИ утверждает, что обновление Android Auto стало известно именно благодаря Pixel 9 Pro Fold. Изменения, хотя и минимальные, предлагают новый взгляд на Android Auto. Вы можете четко увидеть, что цвет элементов теперь другой.

Это изменение элементов в Android Auto означает, что интерфейс теперь предлагает больше глубины. В целом, цвет различных фонов Android Auto также был изменен. Меню также претерпело изменения, хотя порядок и расположение пунктов не изменились. Все осталось на своих местах.

Логично, что это обновление и изменения потребуют от Google внесения корректировок. Очевидно, что новые цвета не полностью интегрированы в интерфейс. Однако очевидно, что это шаг вперед в унификации интерфейса Android во всех его версиях и платформах.