Пока еще неясно, когда Google планирует запустить эту функцию, и также остается загадкой, как это будет работать на самом деле.

Обновление Android Auto 13.3 - это еще один шаг к продвинутой интеграции мультимедиа в развлекательные системы автомобилей. Компания Google постоянно совершенствует свои функции подключения и мультимедийные возможности, и в новой версии, судя по всему, речь идет о добавлении поддержки радиостанций.

В последние месяцы Google работает над функцией под названием Car Media для Android Auto, которая направлена на более комплексное управление мультимедиа. Это обновление предполагает, что оно не только позволит получить доступ к аудиофайлам, хранящимся на устройстве, но и интегрирует радиостанции.

Обновление 13.3 содержит ссылки на жанры и категории радио, такие как рок, новости, джаз, спорт и другие, что указывает на возможность использования фильтрованного списка для упорядочивания и выбора станций в соответствии с интересами пользователя.

Идея Car Media заключается в том, чтобы водители могли быстро получить доступ к своим любимым станциям организованным и безопасным способом, не отвлекаясь на посторонние дела. Хотя функция еще не активирована, ее появление в бета-версиях Android Auto свидетельствует о том, что Google находится на завершающей стадии разработки.

В отличие от других цифровых радиосистем, которые просто отображают название станции, Car Media может улучшить отображение контекстной информации. Это включает в себя отображение жанра, названия программы и подробной информации об исполняемой песне. Таким образом, пользователи смогут с первого взгляда понять, на какой контент они настроены, и решить, интересен ли он им.

Чтобы Car Media заработал в полную силу, его, вероятно, придется глубоко интегрировать с бортовой развлекательной системой. Такая интеграция не так проста и может потребовать сотрудничества между Google и автопроизводителями, чтобы Android Auto могла получать доступ к информации каждой станции в режиме реального времени.

Google уже работала над продвинутыми интеграциями в других областях, например, в электромобилях Ford, где Android Auto извлекает данные об аккумуляторе автомобиля и использует их в Google Maps. Поэтому кажется вероятным, что подобное сотрудничество с радиоиндустрией не за горами.

Хотя функция поддержки радиостанций еще не была официально представлена, ее появление в бета-версии Android Auto 13.3 указывает на скорый релиз. Однако Google не назвал точную дату, и, возможно, он дорабатывает детали перед тем, как запустить ее в стабильной версии приложения.