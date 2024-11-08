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Vlad_37
Counterpoint Research назвали 10 самых продаваемых смартфонов в мире за 3 квартал 2024 года
Самыми продаваемыми телефонами премиум-класса являются iPhone, в то время как на Android только Samsung делает успехи со своими более доступными смартфонами.

Эксперты из консалтинговой компании Counterpoint Research предлагают очень интересное исследование, и поскольку мы приближаемся к концу года, а главные скидочные кампании 2024 года уже не за горами, полезно знать не только, кто выигрывает самые важные награды в этом секторе, но и какие продукты были самыми продаваемыми и наиболее принятыми широкой публикой в этом году.

iPhone от Apple железным кулаком доминирует в самом премиальном сегменте, и только Samsung попадает в число лидеров в экосистеме Android, в которой представлены самые простые и доступные модели.

Тем не менее, есть некоторые детали, которые мы можем прокомментировать, так что давайте рассмотрим рейтинг поближе и проанализируем, что означают эти цифры.

Опять же по данным Counterpoint Research, интересно видеть, что эти 10  самых продаваемых телефонов составляют не менее 19 % от общего числа смартфонов, проданных по всему миру, несмотря на то, что количество вариантов увеличивается прежде всего в самых базовых линейках.

Важно также отметить, что самые продаваемые телефоны - это телефоны высокого класса, поскольку развивающиеся рынки также выбирают устройства премиум-класса, даже по сравнению с предыдущими годами, а не покупают бюджетные телефоны, от которых отказываются производители или которые не предлагают адекватного пользовательского опыта.

Итак, самое интересное заключается в том, что iPhone 2023 года является самым продаваемым телефоном 2024 года, достигая доли в 3,5 %. Любопытно, что пользователи Apple в основном ищут базовую модель, а в случае перехода к семейству iPhone Pro сразу переходят к Max, который находится на втором месте.

Что касается экосистемы Android, то здесь на первое место выходят доступные телефоны, а компания Samsung добилась успеха благодаря своему Galaxy A, четыре модели которого вошли в десятку бестселлеров. Высококлассный Galaxy S24 также опустился на десятое место, изменив тенденцию, которая повторяется с 2018 года, когда ни один Galaxy S не попал в число лидеров продаж, и обеспечив тем самым, что Samsung и его флагманы остаются эталоном каталога Android.

Xiaomi также сохраняет свое представительство, повторяя свой ассортимент и позицию с Redmi 13C на девятом месте и преуспевая в основном в Китае.

#смартфоны #топ 10
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