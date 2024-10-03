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Vlad_37
В WhatsApp переработают функцию отображения индикаторов набора текста в чатах
WhatsApp практически не трогал это уведомление, но скоро оно получит первое обновление, которое полностью его преобразит

Популярное чат-приложение получило важную функцию, позволяющую отмечать чаты как прочитанные и таким образом немного упорядочить все с главного экрана. Теперь оно собирается полностью переделать одну из функций, которую оно трогало меньше всего с тех пор, как много лет назад начало открыто использоваться: уведомление о наборе текста, которое появляется в верхней части окна чата.

Это уведомление указывает на то, что друг, член семьи или собеседник в данный момент набирает сообщение и собирается его отправить. Эта функция помогает наладить взаимодействие между двумя людьми или в группе, чтобы они ждали, пока сообщение будет получено, прежде чем ответить.

В бета-версии 2.24.21.18 WhatsApp для Android индикатор «набора текста» появляется прямо на экране или в окне беседы под последним отправленным сообщением, а не в верхней панели, как это было на протяжении многих лет.

Благодаря этой новой функции вы можете видеть, как собеседник набирает текст перед отправкой сообщения, и таким образом избежать необходимости снова и снова смотреть в верхнюю часть чата.

WhatsApp не ограничился указанием на то, что человек «набирает текст», а использует тот же опыт при записи голосовых заметок, чтобы вызвать значок микрофона, как показано на двух скриншотах, полученных WaBetaInfo.

Большое значение теперь приобретает иконка персонального аккаунта пользователя с фотографией профиля, поскольку она будет использоваться для индикации того, что пользователь набирает текст в группе, так же как и в индивидуальных чатах. В группах, когда несколько пользователей пишут одновременно, их разные иконки будут появляться для обозначения действия.

Эта функция уже тестируется в бета-версии WhatsApp для Android и в ближайшие недели будет открыта для большего числа пользователей.

#whatsapp #новые функции
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