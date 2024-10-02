WhatsApp получил 11 фонов и 10 фильтров, а также настройки для улучшения качества изображения во время видеозвонков

Meta* только что навсегда изменила видеозвонки в WhatsApp. Приложение для обмена мгновенными сообщениями Meta* анонсировало ряд новых функций, улучшающих работу с контактами. Это не те дополнения, которые революционизируют концепцию видеозвонков, но они меняют то, как эти видеозвонки совершались до сих пор.

В видеозвонках WhatsApp появились фильтры и фоны. Это изменение, хотя и не кажется существенным, влечет за собой ряд последствий для WhatsApp. Зачем WhatsApp фильтры и фоны? Многие пользователи могут забыть, что WhatsApp - это не просто приложение для отправки сообщений семье или друзьям, он превратился в полноценную платформу для общения.

Объявление, сделанное WhatsApp в своем официальном блоге, показывает все последствия появления новых фонов и фильтров в мессенджере. Приложение для обмена сообщениями запускает эти дополнения, чтобы сделать видеозвонки более веселыми и интерактивными.

Разнообразие ограничено 10 фонами и 10 фильтрами, хотя эти цифры значительно меньше, правда в том, что все указывает на то, что новые стили будут добавлены в течение следующих нескольких месяцев. Варианты разнообразны, что позволяет пользователям выбрать тот, который лучше всего подходит к их личности и типу видеозвонка.

Фоны для видеозвонков в WhatsApp:

Размытие Гостиная Офис Кафетерий Камешки Любитель еды Мягкий Пляж Закат Праздник Лес

Фильтры видеозвонков в WhatsApp:

Теплые Холодные Черное и белое Утечка света Сон Призматический свет Рыбий глаз Ретро-телевизор Матовое стекло Двойной тон

Вместе с новыми фонами и фильтрами в WhatsApp также был анонсирован ряд настроек для улучшения качества изображения во время видеозвонков. Эти настройки предназначены для настройки слабого освещения или ретуширования изображений, позволяя создать более приятное для глаз изображение.

Эффекты будут доступны всем пользователям в течение следующих нескольких недель, а для их использования потребуется последняя версия приложения. Чтобы добавить их в видеозвонок, просто нажмите на значки эффектов в верхней части и выберите нужный. Ограничений нет, поэтому фильтры и фоны работают как в индивидуальных, так и в групповых видеозвонках.





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