Официальная презентация Redmi Note 14 Pro состоится 26 сентября

Новый Redmi Note 14 уже не за горами. Официальная презентация состоится 26 сентября - разумеется, в Китае - и, как ожидается, будет включать три модели: базовую, под названием Pro и самую мощную из всех под названием Pro+. Вторая из этих моделей, которая может лучше всего подойти рынку из-за соотношения цена/качество, получила утечку информации о своих характеристиках.

Согласно этим утечкам, телефон будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K (2712 x 1220 пикселей, что дает плотность пикселей 445 ppi). Источник информации указывает, что панель будет занимать 90% передней панели и достигнет максимальной яркости 2500 нит.

Кроме того, за защиту будет отвечать прочное стекло Gorilla Glass Victus 2, а сам смартфон будет сертифицирован по стандарту IP68 для защиты от воды и пыли. Предполагаемый вес устройства составляет около 190 граммов, что делает его относительно легким для своих размеров, учитывая вышеупомянутые размеры экрана.

С другой стороны, все указывает на то, что Redmi Note 14 Pro будет использовать новый процессор Snapdragon 7s Gen 3, который обещает довольно хорошую производительность без злоупотребления энергопотреблением. Этот компонент будет сопровождаться 8, 12 или даже 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, в зависимости от модели. Что касается хранилища, то оно будет предлагать различные возможности, всегда используя технологию UFS 3.1 (ожидается 128, 256 и 512 гигабайт), гарантируя высокую скорость работы.

Redmi Note 14 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, которого должно быть более чем достаточно для интенсивного использования в течение всего дня. Он также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Redmi Note 14 Pro будет оснащен системой задних камер, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS). К этому элементу присоединятся 12-Мп ультраширокоугольный объектив и двухмегапиксельный макрообъектив. Кроме того, устройство будет поддерживать запись видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду. На передней панели расположится 16-Мп камера, способная записывать видео в формате 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

Что касается программного обеспечения, Redmi Note 14 Pro, как ожидается, будет работать под управлением HyperOS на базе Android 14. Очевидно, что телефон будет обновляться несколько раз, но точное количество обновлений пока неизвестно.

Хотя цена Redmi Note 14 Pro пока неизвестна, подтверждено, что он будет доступен в следующих цветах: черном, белом, фиолетовом и синем. Отдельной деталью является модуль задней камеры, который будет практически круглым, что редко встречается в ассортименте бренда на сегодняшний день.