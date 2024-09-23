Хотя количество спам-звонков, которые можно принимать на мобильные телефоны, еще не достигнуто, эта разработка важна для защиты пользователей

В последних готовящихся к запуску обновлениях WhatsApp появилась возможность создания PIN-кода, который будет использоваться человеком, с которым вы хотите впервые связаться через чат-приложение. Мера по защите аккаунта и конфиденциальности схожа с той, которую тестирует приложение, сокращая количества спам-сообщений, которые могут быть получены одновременно от неизвестных контактов.

Согласно описанию функции, найденной WaBetaInfo, основная цель WhatsApp - уменьшить количество спама, который может быть получен от неизвестных аккаунтов, отправляющих большое количество сообщений за небольшой промежуток времени. Это делается для того, чтобы дать пользователю понять, что он не будет получать большой поток спама, даже если он не содержит вредоносное содержимое.

Этот новый барьер для защиты вашей учетной записи от нежелательных сообщений можно найти в разделе «Настройки», затем «Конфиденциальность», а затем «Дополнительно». Опция «Блокировать сообщения с неизвестных аккаунтов» появляется для того, чтобы при ее активации блокировать их, если их количество превысит определенное число.

Однако точное количество сообщений, которое может быть получено за короткий промежуток времени, неизвестно. Странность этой функциональности заключается в том, что WhatsApp действительно позволяет получать спам-сообщения с неизвестного аккаунта.

Это «окно» для получения таких сообщений связано с тем, что некоторые компании, с которыми вы связывались через WhatsApp, могут отправлять рекламные сообщения своим клиентам (особенно тем, которые не были добавлены в адресную книгу в качестве контакта, что обычно является нормой), поэтому всегда будет существовать возможность получения сообщения такого типа.

Новая функция, над которой работает WhatsApp, появилась в бета-версии 2.24.20.16 для Android, так что вполне возможно, что она активна, если у вас доступна эта версия.