Включены важные поправки для пользователей Xiaomi, Redmi и POCO

Компания Xiaomi объявила о выпуске нового обновления безопасности для Android с улучшениями от июля 2024 года. Это обновление устраняет несколько критических уязвимостей в системных компонентах, защищая пользователей от потенциальных атак и повышая общую стабильность устройства.

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Как сообщается, первыми июльское обновление безопасности получат следующие модели телефонов: Redmi 13 и POCO M6. Ожидается, что в ближайшие недели обновление будет распространено на другие модели и регионы (полный список ниже).

Компания Google сообщила, что июльское обновление устраняет критическую уязвимость в одном из ключевых компонентов Android, которая может позволить злоумышленнику локально повысить привилегии. Эта уязвимость считается высокой степени серьезности, так как для ее использования не требуются дополнительные привилегии выполнения. Помимо устранения рассмотренной нами уязвимости, патч также решает другие проблемы системы, связанные с высоким риском.

В частности, это июльское обновление безопасности устраняет в общей сложности 10 уязвимостей, которые считаются важными. Поэтому настоятельно рекомендуется установить новый патч сразу же после его появления на вашем устройстве Xiaomi.

Вот все модели, которые получат патч постепенно во всех регионах, где они присутствуют:

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Ti

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi A1

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi A3

Redmi K50i

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60E

Redmi K60 Pro

Redmi K70

Redmi Note 10

Redmi Note 10C

Redmi Note 10 Power

Redmi Note 10T

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Prime

Redmi Note 11 Prime 5G

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12C

Redmi Note 12 DISCOVERY EDITION

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M6 Pro

POCO Pad

POCO X4 GT

POCO X5 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO F6

POCO F6 Pro

Постоянное обновление устройств последними исправлениями безопасности очень важно для обеспечения защиты от постоянно развивающихся киберугроз. Обновления безопасности не только устраняют известные уязвимости, но и повышают общую производительность системы и удобство работы пользователей.