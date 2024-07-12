Компания Xiaomi объявила о выпуске нового обновления безопасности для Android с улучшениями от июля 2024 года. Это обновление устраняет несколько критических уязвимостей в системных компонентах, защищая пользователей от потенциальных атак и повышая общую стабильность устройства.
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Как сообщается, первыми июльское обновление безопасности получат следующие модели телефонов: Redmi 13 и POCO M6. Ожидается, что в ближайшие недели обновление будет распространено на другие модели и регионы (полный список ниже).
Компания Google сообщила, что июльское обновление устраняет критическую уязвимость в одном из ключевых компонентов Android, которая может позволить злоумышленнику локально повысить привилегии. Эта уязвимость считается высокой степени серьезности, так как для ее использования не требуются дополнительные привилегии выполнения. Помимо устранения рассмотренной нами уязвимости, патч также решает другие проблемы системы, связанные с высоким риском.
В частности, это июльское обновление безопасности устраняет в общей сложности 10 уязвимостей, которые считаются важными. Поэтому настоятельно рекомендуется установить новый патч сразу же после его появления на вашем устройстве Xiaomi.
Вот все модели, которые получат патч постепенно во всех регионах, где они присутствуют:
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra Ti
Xiaomi MIX Fold 3
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6S Pro
Redmi A1
Redmi A2
Redmi A2+
Redmi A3
Redmi K50i
Redmi K50 Ultra
Redmi K60
Redmi K60E
Redmi K60 Pro
Redmi K70
Redmi Note 10
Redmi Note 10C
Redmi Note 10 Power
Redmi Note 10T
Redmi Note 11
Redmi Note 11 Prime
Redmi Note 11 Prime 5G
Redmi Note 11S 5G
Redmi Note 12
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12C
Redmi Note 12 DISCOVERY EDITION
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro+
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 13
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro+
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Pad Pro
Redmi Pad SE
POCO M4 5G
POCO M5
POCO M6 Pro
POCO Pad
POCO X4 GT
POCO X5 5G
POCO X5 Pro 5G
POCO X6 5G
POCO F6
POCO F6 Pro
Постоянное обновление устройств последними исправлениями безопасности очень важно для обеспечения защиты от постоянно развивающихся киберугроз. Обновления безопасности не только устраняют известные уязвимости, но и повышают общую производительность системы и удобство работы пользователей.