Приложение HyperOS Camera получило версию V5.2.001620.0, которая включает в себя улучшения стабильности и исправления ошибок, улучшающие работу пользователей

С появлением HyperOS китайский гигант обновил подавляющее большинство своих родных приложений, таких как "Галерея" и "Камера", добавив в них новые функции, некоторые из которых основаны на искусственном интеллекте. Компания продолжает делать это из месяца в месяц, добавляя новые возможности, улучшающие пользовательский опыт.

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Хорошим доказательством этого является то, что приложение HyperOS Camera только что получило новое обновление, направленное на повышение производительности и исправление мелких ошибок.

Как уже сообщал Xiaomi Today, несколько недель назад китайский бренд начал выкладывать новое обновление для приложения HyperOS Camera, которое получило номер сборки V5.2.001620.0.

Как и предыдущее обновление, новая прошивка не содержит новых функций, а скорее улучшает общее функционирование приложения, делая его более полезным инструментом, позволяющим получить максимальную отдачу от фотосенсоров смартфона.

Но это еще не все: в новой версии приложения HyperOS Camera улучшена реализация функций искусственного интеллекта, внесен ряд изменений, благодаря которым вы сможете получать более качественные снимки в условиях низкой освещенности.

Наконец, в новом обновлении HyperOS Camera исправлено большое количество ошибок, обнаруженных в предыдущих версиях, что повышает стабильность работы этого приложения.

Однако следует помнить, что новая версия приложения HyperOS Camera была разработана на базе Android 14, поэтому если у вас нет устройства с прошивкой HyperOS, работающей под управлением последней версии Android, вы не сможете опробовать его, по крайней мере, на данный момент.

Если у вас есть телефон Xiaomi, Redmi или POCO с версией HyperOS на базе Android 14, вы можете попробовать обновленный вариант приложения камеры HyperOS, скачав его в формате APK по этой ссылке.