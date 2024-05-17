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Vlad_37
Киберпреступники снова рассылают электронные письма и угрожают раскрыть личные данные
Преступники угрожают своим жертвам раскрытием частных видео или фото, но при этом не сообщают никаких сведений.

Стало известно, что киберпреступники снова взялись за старое и в настоящее время активно распространяют письма с угрозами. Возможно, вы слышали о Пегасе. Речь идет не о крылатом коне из греческой мифологии, а о шпионском ПО, используемом для получения конфиденциальной информации с устройств. Он получил широкую политическую известность благодаря использованию для кражи информации у самых важных правителей мира, но его также можно использовать для кражи конфиденциальных записей у любого гражданина.

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Киберпреступники знают об этом, поэтому они угрожают своим жертвам раскрытием частных видео или фото, полученных через Pegasus. К счастью, в этом случае эти угрозы не осуществляются, поскольку преступники просто блефуют. Они шантажируют людей, отправляя им электронные письма, в которых говорится, что у них есть интимная информация о них, и если они не произведут оплату, то она будет раскрыта. Это ложь, у них нет никаких личных файлов.

По данным INCIBE, существует несколько писем такого типа. Обычно в них ни разу не упоминается имя предполагаемой жертвы, а если и упоминается, то не дается никакой частной информации о ней. Это происходит потому, что у них действительно почти нет данных. Они отправляют обычные электронные письма до тех пор, пока человек не поверит им и не совершит платеж.

Обычно подобные письма содержат следующее:

  • "Я хочу сообщить вам об очень неприятной для вас ситуации".
  • "Ваш платеж ожидается"
  • "Ожидаю оплаты"

Они используют угрожающий и высокомерный тон, даже сравнивая себя с Богом в некоторых письмах. "Я - своего рода всевидящий Бог. Однако не бойтесь. Как мы знаем, Бог милостив и прощает, и я тоже", - говорится в одном из таких писем. Их стратегия основана на том, что после оплаты они перестанут угрожать жертве, чья жизнь может быть разрушена этими видео или фото.

Что касается оплаты, то они используют биткойн-адрес. Криптовалютные транзакции сложнее отследить, поэтому они так и поступают. Платежи в каждом письме разные, как и тон, который они используют: одни требуют 100 долларов, другие - 500 долларов. Обычно они делают это в долларах. Чтобы совершить платеж, они указывают адрес цифрового кошелька, который, как указывает INCIBE, уже был замечен в мошенничестве в прошлом.

У преступников ничего нет, поэтому не совершайте никаких платежей. Если вы получили письмо, отметьте его как "нежелательное" и удалите. Они используют методы социальной инженерии, чтобы обмануть вас. Мы также не рекомендуем отвечать на письмо, так как вы подтвердите, что ваша учетная запись активна, и мошенники могут использовать ее в будущих попытках мошенничества.

#мошенники #безопасность в интернете
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