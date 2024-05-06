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Vlad_37
iOS 18 добавит ИИ-функции для приложения "Сообщения"
Более тесная интеграция с Siri, распознавание и анализ сообщений, а также автогенерируемые ответы - все это появится в "Сообщениях" на iOS 18

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За последние несколько дней мы узнали много подробностей об iOS 18, следующем обновлении, которое появится на совместимых iPhone и будет представлено 10 июня. Будет улучшено не только приложение "Заметки" за счет интеграции с приложением "Калькулятор" или Safari за счет блокировки контента, но и появятся новые функции в приложении "Сообщения".

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Кроме того, недавно стало известно, что "яблочная" компания может объединить приложения "Календарь" и "Напоминания", чтобы задачи и события можно было просматривать в одном месте в iOS 18. Как мы уже говорили, по данным AppleInsider, "Сообщения" также получат функции искусственного интеллекта в iOS 18 и iPadOS 18.

На прошлой неделе стало известно, что Apple может добавить функции искусственного интеллекта в Safari, Spotlight и Siri:

  • В случае с Safari вы сможете быстро просматривать веб-страницы и статьи. Кроме того, определенный контент можно будет блокировать.
  • Siri получит аналогичную функцию для "Сообщений", а также сможет отвечать на сообщения.
  • Spotlight, напротив, улучшит поиск и фильтрацию результатов в собственных приложениях.

В случае с приложением "Сообщения", как мы только что упомянули, оно будет иметь большую интеграцию с Siri, виртуальным помощником iPhone, который также будет полностью обновлен. Интеграция позволит анализировать и сводить воедино текстовые сообщения. Анализ будет проводиться быстро и безопасно на устройстве.

Анализ данных сообщений позволит распознавать и классифицировать такие объекты, как компании, люди и даже места. В некоторых случаях это будет очень полезно. Анализ осуществляется благодаря языковой модели Ajax, с помощью которой также можно будет автоматически генерировать связанные ответы на сообщения.

В Apple Music также ожидаются функции искусственного интеллекта, которые позволят интеллектуально создавать плейлисты на основе определенных параметров. Все это будет представлено 10 июня на WWDC 2024. Несомненно, это будет незабываемое событие, ведь Тим Кук уже предупредил, что искусственный интеллект Apple будет выделяться на фоне конкурентов.

#ios 18 #функции
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