Приложение продолжит продвигать рекомендации, на основе каналов с разными жанрами музыки.

Один из способов, которым пользуется YouTube Music, для создания персональных плейлистов – определение вашего местоположения. Приложение может подобрать для вас соответствующую музыку, когда вы занимаетесь в тренажерном зале, работаете дома или отдыхаете субботним утром. Для этого пользователи должны разрешить YouTube Music определять текущее местоположение и открыть доступ истории местоположения своего устройства.

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YouTube Music отключит этот способ рекомендаций с 26 сентября. Теперь пользователям будет доступен раздел «Конфиденциальность и геоданные», в котором пользователь в любой момент сможет отключить функцию «Откл. рекомендации с учётом местоположения».

Некоторые пользователи уже могут воспользоваться этой функцией.

За последний год в приложении появились каналы с разными жанрами музыки: «Заряд энергии», «Расслабление», «Тренировка», «Дорога», «Концентрация». Компания заявляет, что это «лучший способ подобрать музыку на весь день».

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Тем не менее, YouTube Music по-прежнему будет «персонализировать ваш музыкальные предпочтенияв зависимости от вашего приблизительного местоположения». Это могут быть плейлисты, основанные на прогнозе погоды вашего города или хит-парады лучших песен по странам.