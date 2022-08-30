Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Lite_News За пост начислено вознаграждение
YouTube Music прекратит использовать местоположение устройства для создания музыкальных рекомендаций
Приложение продолжит продвигать рекомендации, на основе каналов с разными жанрами музыки.
рекомендации
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
3090 за 100 тр в Ситилинке
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр

Один из способов, которым пользуется YouTube Music, для создания персональных плейлистов – определение вашего местоположения. Приложение может подобрать для вас соответствующую музыку, когда вы занимаетесь в тренажерном зале, работаете дома или отдыхаете субботним утром. Для этого пользователи должны разрешить YouTube Music определять текущее местоположение и открыть доступ истории местоположения своего устройства.

реклама

YouTube Music отключит этот способ рекомендаций с 26 сентября. Теперь пользователям будет доступен раздел «Конфиденциальность и геоданные», в котором пользователь в любой момент сможет отключить функцию «Откл. рекомендации с учётом местоположения».

Некоторые пользователи уже могут воспользоваться этой функцией.

За последний год в приложении появились каналы с разными жанрами музыки: «Заряд энергии», «Расслабление», «Тренировка», «Дорога», «Концентрация». Компания заявляет, что это «лучший способ подобрать музыку на весь день».

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Тем не менее, YouTube Music по-прежнему будет «персонализировать ваш музыкальные предпочтенияв зависимости от вашего приблизительного местоположения». Это могут быть плейлисты, основанные на прогнозе погоды вашего города или хит-парады лучших песен по странам.  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#рекомендации #youtube music #местоположение устройства
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
Steam Labs получила обновление с рекомендациями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно закупаются электроникой на AliExpress в период повышенных таможенных лимитов
14
Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
44
SpaceX расплавила еще один ракетный двигатель в рамках агрессивной кампании по запуску
5
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
27
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
41
Американский беспилотник-рекордсмен Zephyr попал в "засекреченное крушение"
10
Оптимальные видеокарты NVIDIA лета 2022г по мнению автора Overclockers – 6 GPU на любой кошелёк
11
Народный AMD Ryzen 5 7600X в играх обходит Core i9-12900K в среднем на 5 % — официальные слайды
81
Создана криптовалюта-паразит Эфира под названием Ethereum PoW (ETHW) – монету уже можно купить
10
Слайды официальной презентации AMD Ryzen 7000 — рост IPC на 13 %, до 5.7 ГГц, цены от $299 до $699
10
Apple упростила слежку за пользователями благодаря режиму "Lockdown"
+
Илон Маск предлагает запустить все атомные электростанции на полную мощность
4
RTX 4070 может разочаровать сравнительно малым приростом быстродействия и скромным объёмом памяти
22
Поддельные внешние SSD-диски на 30 TБ заполонили Aliexpress
6
Материнские платы на чипсете B650E для Ryzen 7000 станут лучшим выбором практичного пользователя
19
Производительность GeForce RTX 4060 Ti в 3DMark Time Spy Extreme аналогична RTX 3080
21
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
104
AMD Ryzen 9 7950X имеет максимальную тактовую частот 5,85 ГГц
20
Анонсирована приключенческая игра Under the Waves от создателей Detroit: Become Human
+
Подробности о Zen 4 — более чем в 1.5 раза больше транзисторов и проблемы с нагревом Ryzen 7000
12

Популярные статьи

Почему AMD - плохая платформа для тестирования
136
Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
32
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
+
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
17
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
15
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
6

Сейчас обсуждают

ztestx86
11:20
чем плохие?
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
ronoho
11:20
молодцы, но по таким ценам пусть они их лучше их оставят себе
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Мать шешенбека
11:19
алах акбар
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
Fevriii
11:19
3600 на цл16 это топ?) хех
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Fevriii
11:18
все получится =)
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
ЁЖИКвTUMАНЕ
11:18
Вам начислено вознаграждение.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Мать шешенбека
11:18
настолько дохера, что выгодно ставить солнечные панели.
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
ахахах
11:18
я на и5 6600к сижу уже 5 лет,в 4.5 его разогнал по множителю и норм для всех игр.Архивированием и тестами не занимаюсь
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Kasyan
11:17
Скорее всего у тебя мозг кто-то украл, если там конечно было чего красть изначально.
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
OgoGoLog
11:17
Ему так в методичке написали. Не мешай ему верить!
Южная Корея и России вместе построят АЭС для Египта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем