UFL станет честным и бесплатным футбольным симулятором. EA Sports и KONAMI стоит понервничать.

Вот и дождались любители футбольных симуляторов качественной альтернативы FIFA и eFootball (ранее PES). В премьерном видео показали процесс разработки UFL, поделились историей компании, представили звёздного амбассадора и самое главное - показали игровой процесс UFL.

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К сожалению нам показали только несколько отрывков геймплея, но даже такие отрезки дают хоть какое-то представление об игровом процессе UFL. В целом его можно назвать приятным и плавным, что-то между FIFA и PES. А также порадовала хорошая проработка стадионов и энергичных фанатов, которые несомненно улучшат атмосферу игрового процесса. Разработчики уделяют особое внимание анимации футболистов и это очень хорошо заметно в геймплее. Обработка мяча, финты, удары и празднования выглядят на достойном уровне.

Нам также показали интерфейс игры, который ещё стоит доработать. Интерфейс сделан в брутальном чёрном цвете и выглядит достаточно современно. На главном экране нас встречает несколько вкладок: запуск матча, управление клубом, трансферы, события, настройки и новости. А также справа можем наблюдать прогресс Team Pass (местный аналог Battle Paas), прогресс различных заданий и челленджи, чтобы не было скучно.

Отдельное внимание уделили вкладке управления клубом, в котором мы можем видеть нашу команду, её стоимость, сыгранность игроков (химия), выбор схемы и тактики, распределение ролей между игроками и кастомизация форм игроков. На футбольной доске мы видим расположение игроков на поле и их карточки. У каждой карточки есть показатель сыгранности и физической готовности играть, а также у каждого игрока есть свои скиллы и характеристики, которые пока что не прописаны. Вероятней всего, вместо "XX" на карточках, мы увидим рейтинг игроков. В целом дизайн карточек игроков выглядит современно, но конечно не уровень FIFA.

Стоит отметить, что компания «Strikerz Inc.» сделала гениальный маркетинговый ход, заключив сотрудничество с самым медийным футболистом, а именно с Криштиану Роналду, что говорит нам об уверенности разработчиков в своей игре. Португалец будет главным амбассадором UFL и наверняка попадёт на обложку игры.









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Что касается даты выхода игры, то гендиректор студии рассказал о том, что разработка игры находится в финальной стадии, а о дате выпуска сообщат, когда разработчики будут уверены в готовности игры. Вероятней всего, поиграть в UFL мы сможем уже в этом году, в начале следующего сезона.