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Официальный немецкий сайт Samsung опубликовал страничку с предзаказом Samsung Galaxy S21 Ultra. Наверняка это произошло случайно. Страница быстро исчезла с сайта, но один из пользователей успел сделать скриншоты и раскрыть характеристика Galaxy S21 Ultra, анонс которого должен состояться сегодня.

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Важным отличием новинки станет поддержка стилуса S Pen. В комплектации стилуса не будет, вы сможете купить его отдельно. Новинка также будет иметь поддержку Wi-Fi 6E. Это новая технология, которой будет обладать Galaxy S21 Ultra. Устройство получит быструю зарядку, с помощью которой смартфон можно будет зарядить до 50% всего за 30 минут.

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Ёмкость батареи к слитой в сеть информации не указана, но мы можем предположить, что ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, так как устройство получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. Диагональ самого экрана составит 6,8 дюйма и будет иметь разрешение WQHD+.

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Основных камер будет две: 12-мегапиксельная и 108-мегапиксельная. Также в характеристиках имеется два телефото модуля.

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В новинке будет установлен новый фирменный процессор Exynos 2100, который неплохо себя показывает в бенчмарках. А в версиях смартфона для США и Китая будет использоваться Qualcomm Snapdragon 888.

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Galaxy S21 Ultra 5G c 128 Гб ПЗУ и 12 Гб ОЗУ можно будет приобрести за 1249 евро. Версия с увеличенной до 256 Гб флэш-памятью обойдётся на 50 евро дороже. Самая навороченная версия с 512 Гб постоянной и 16 Гб оперативной памятью будет стоить 1429 евро. Такие цены были указаны на странице с предзаказом Galaxy S21 Ultra на немецком сайте компании Samsung.

Приятным бонусом для тех, кто оформит предзаказ, станут новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Как вам будущий флагман Samsung?