Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Apple, представив процессор собственной разработки Apple M1, задала темп на дальнейшее развитие архитектуры ARM и замену классических процессоров на архитектуре x86. Оказалось, что процессоры x86 не очень-то энергоэффективные, кроме того ARM-процессор Apple M1 показал впечатляющие результаты по сравнению с другими дорогими процессорами.

реклама





На волне хайпа компания Micro Magic решила удивить всех и показать, на что способен процессор на архитектуре RISC-V. Разработка и тестирование процессоров на этой архитектуре ведутся с 2010 года. С 2015 года начались более активные исследования в данной области.

анонсы и реклама RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде





30 ноября компания Micro Magic решила показать свои впечатляющие результаты, достигнутые на одноядерном CPU RISC-V с частотой 5 ГГц.

реклама

Ему удалось набрать около 13 тыс. баллов в CoreMarks при напряжении 1,1 В и около 11 тыс. баллов на частоте 4,25 ГГц и напряжении 0,8 В с энергопотреблением около 200 мВт. При этом создатели заявляют, что их одноядерный процессор более производительный на 1 ватт, чем Apple M1.





реклама

В заключении можно сказать, что наверняка заменой для ARM-процессоров могут стать процессоры на архитектуре RISC-V.