Micro Magic показала процессор на архитектуре RISC-V с частотой 5 ГГц и энергопотреблением 1 Вт
Компания Apple, представив процессор собственной разработки Apple M1, задала темп на дальнейшее развитие архитектуры ARM и замену классических процессоров на архитектуре x86. Оказалось, что процессоры x86 не очень-то энергоэффективные, кроме того ARM-процессор Apple M1 показал впечатляющие результаты по сравнению с другими дорогими процессорами.
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На волне хайпа компания Micro Magic решила удивить всех и показать, на что способен процессор на архитектуре RISC-V. Разработка и тестирование процессоров на этой архитектуре ведутся с 2010 года. С 2015 года начались более активные исследования в данной области.
30 ноября компания Micro Magic решила показать свои впечатляющие результаты, достигнутые на одноядерном CPU RISC-V с частотой 5 ГГц.
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Ему удалось набрать около 13 тыс. баллов в CoreMarks при напряжении 1,1 В и около 11 тыс. баллов на частоте 4,25 ГГц и напряжении 0,8 В с энергопотреблением около 200 мВт. При этом создатели заявляют, что их одноядерный процессор более производительный на 1 ватт, чем Apple M1.
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В заключении можно сказать, что наверняка заменой для ARM-процессоров могут стать процессоры на архитектуре RISC-V.
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