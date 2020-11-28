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Samsung и Apple получают более 90% прибыли на рынке смартфонов

Apple теряет прибыль от своих смартфонов.
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На фоне смартфонов других брендов, смартфоны от Samsung и Apple пользуются большой популярностью, их доля прибыли на рынке более 90%. Несмотря на последствия от пандемии COVID-19, потребность смартфонов этих компаний увеличивается.

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Американская компания в связи с неудачным выходом их новых смартфонов линейки iPhone 12 потеряла около 6% прибыли. Но главная цель Apple заключается в том, чтобы люди покупали и регулярно платили за подписку на их сервисы. Многих заинтересовала недавно представленная единая подписка Apple One, которая включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы. Дела Apple идут в гору, но их доля прибыли со смартфонов снизилась с 66,9% на 60,5%.

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А вот корейская компания Samsung не перестаёт удивлять. По данным отчёта за третий квартал, Samsung смогла повысить свою долю прибыли от смартфонов почти вдвое. Год назад их прибыль составляла 18,8%, но по последним данным эта цифра увеличилась до 32,6%. Это лучший показатель с 2014 года.

Общая прибыль Apple и Samsung составила 93% от всей прибыли на рынке смартфонов. Остальные 7% забрали популярные китайские компании.

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