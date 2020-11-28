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Недавно показали результаты тестов камер линейки iPhone 12. Тесты проводила популярная компания DxOMark, которая тестирует камеры смартфонов и выявляет лучшие из них.

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Лучшим камерофоном на данный момент является Huawei Mate 40 Pro, но речь не о нём, а о новых флагманах от Apple. Из линейки смартфонов iPhone 12 лучше всего себя показал iPhone 12 Pro Max, получив 130 баллов и заняв 4-ю строчку рейтинга DxOMark. На 5-ом месте расположился iPhone 12 Pro, который получил 128 баллов. Худший результат показал обычный iPhone 12, который находится на 13-ом месте со 122 баллами.

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На уровне iPhone 12 находится iPhone 12 mini, так как у них одинаковые камеры, соответственно, нет смысла тестировать mini версию. Прошлогодний iPhone 11 Pro Max опередил iPhone 12 на 2 балла и расположился на 11-ом месте рейтинга DxOMark.

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Видеосъёмка, которой так славится iPhone, так же не оказалась лучшей на рынке, его превзошёл Huawei Mate 40 Pro. В общем, можно сказать, что Apple пора менять свои планы на дальнейшее развитие iPhone, раз уж китайский флагман Xiaomi Mi 10 Ultra начал фотографировать на уровне iPhone 12 Pro.