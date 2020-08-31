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"while True: learn()" - головоломка, которая сделает вас программистом

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Сегодня хочу рассказать вам о довольно интересной головоломке под названием "while True: learn()", посвященной машинному обучению, нейросетям и искусственному интеллекту.

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В этой игре вам предстоит стать программистом, который узнал, что его кот разбирается в программировании лучше, чем он сам. Поэтому вам будет необходимо создать нейросеть, которая позволила бы переводить речь с кошачьего на человеческий и обратно.

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Геймплей игры представляет из себя визуальное программирование, где вам с помощью блок-схем предстоит создавать алгоритмы под различные задачи. Параллельно с выполнением основной цели игры, вам будут поступать и дополнительные заказы, за которые вы будете получать деньги. Деньги вы сможете потратить на апгрейд своего компьютера и украшение комнаты.

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Игра получилась очень интересной и послужит неплохой мотивацией заняться программированием и машинным обучением, а присутствующий юмор не даст заскучать.

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В общем, если вы хотели почувствовать на себе, каково это быть программистом, но боялись попробовать, то эта игра определенно для вас. Игра распространяется платно и стоит 399 рублей.

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игра головоломка программирование while true: learn()
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