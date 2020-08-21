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С каждым годом гаджеты от Apple становятся дороже. Несмотря на увеличение мощности, многие пользователи недовольны такой тенденции. Как сообщает инсайдер Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), внедрение новой технологии 5G увеличивает стоимость iPhone на 120-130 долларов, и, в новом iPhone 12, который должен выйти в сентябре этого года, Apple решила сэкономить на аккумуляторной плате.

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Источник сообщает, что Apple переходит к более компактной и простой конструкции платы аккумулятора в iPhone. Такое решения, значительно сэкономит на комплектующие в новом iPhone 12, что позволит при добавлении технологии 5G, не повышать цену на новое устройство.

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Упрощённая конструкция новой платы, заключена в уменьшении количества слоёв, что позволит на 40-50% снизить её цену, по сравнению с платой в iPhone 11.

Кроме того, источник утверждает, что затраты на плату аккумулятора в линейке iPhone 12s, уменьшится на 30-40%, по сравнению с платой в iPhone 12.

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Решение Apple не повышать цену на новый iPhone, не может не радовать. Кажется Apple поняла, что достигла максимума в повышении цен и не стоит продолжать такую тенденцию. Ну а мы ждём новые iPhone в стиле старых iPhone 5 и SE.

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Напомним, что в линейке iPhone 12 ожидается компактная модель с диагональю экрана 5,4 дюйма, модель с экраном 6,1 дюйма, а также большая 6,7-дюймовую версия iPhone 12 Pro Max.