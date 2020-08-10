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Сегодня поговорим об очередных потерях лицензии в игре. Кстати напишите в комментариях, какие чемпионаты в игре вы считаете лишними, поэтому никогда не играете командами из них.

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Очередные потери лицензии. В армии фанатов Piemonte Calcio произошло пополнение. В FIFA 21 вымышленной будет "Рома", которая подписала эксклюзивное соглашение с PES. В случае с "волками" EA не стала выдумывать абсолютно другое название, здесь просто немного поиграли с аббревиатурами: "AS Roma" заменили на "Roma FC" (примерно по такому пути в последнее время ходят и в PES). Так что страшным сном для всех любителей FIFA и Серии А станут поединки Ромы и Ювентуса. Отметим, что все реальные игроки будут доступны в составе Ромы как в одиночных, так и в онлайн режимах.

Но на этом итальянские проблемы для FIFA не закончились. Геймеры, участвующие в бета-тестировании, заявляют, что из игры пропала Серия Б, то есть второго дивизиона в Италии вполне может не быть. Если раньше он состоял преимущественно из команд с вымышленными названиями, то теперь Konami смогла заполучить его полностью на эксклюзивных правах. В бета-версии есть только два клуба из второго дивизиона Италии: Кьево и Эмполи, и оба они находятся в разделе "Остальной мир".

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Также в бета-версии FIFA 21 пропали ещё три чемпионата: бразильская Серия А, которая в FIFA 20 состояла из вымышленных команд, так же не стало чемпионата Чили и Колумбии.

В принципе потери не самые весомые, но хотелось бы, чтобы хоть чем-то они были компенсированы.