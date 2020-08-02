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Сегодня поговорим о некоторых нововведениях в FIFA 21. Напомним, что выход игры состоится 9-ое октября, а цена за игру будет начинаться от 6000 рублей.

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Итак, начнём с информации о новых иконах в FIFA 21. Инсайдеры уже раскопали инфу о том, что новых легенд в FIFA 21 будет 12. В трейлере нам показали Эрика Кантона, потом в южноамериканских ресурсах всплыл Марио Кемпес, ещё ряд сливов касались добавления в игру Самуэля Это'о, Хави, Давида Вильи и Икера Касильяса. Также в исходных кодах была обнаружена инфа о Лилиане Тюраме и Филиппе Ламе.

Второе изменение, которое стоит упомянуть, это появление в FIFA 21 реальных судей. В сливе геймплея уже успели обнаружить Майка Дина. Пока непонятно как много будет в игре лицензированных арбитров, и будут ли им делать реальные лица.

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Британское правительство запретившее фифа поинты, подтолкнула EA ещё на одно решение, которое давно требовали от хитрых канадцев. Теперь задонатить в FIFA будет значительно сложнее, и для завершения этого процесса пользователю придётся пройти специальный контроль. То есть в FIFA 21 исчезнут знаменитые ситуации, когда ребята тратили 1000$ с карточек своих родителей на приобретение фифа поинтов, а потом бедные мама и папа никак не могли вернуть эти деньги обратно.





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Кажется разработчики ощутили реальную угрозу запрета лут боксов и решили перестраховаться. Как говорится: лучше синица в руках, чем журавль в небе.