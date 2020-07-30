Карьера, геймплей, стадионы и лиги - новые изменения в FIFA 21
Сегодня расскажем о последних новостях про FIFA21. Несмотря на минимальные изменения, EA всё-таки решили выпустить новую часть по цене полноценной игры. Цена стартует от 6000 рублей, а дата выхода намечена на 9-ое октября. Итак, приступим к новостям.
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Начнём с режима карьеры, в который добавили несколько новых функций.
- Нас ждёт новая симуляция, где мы сможем влиять на ход матча, использовать своё мастерство в пробитии пенальти или штрафного удара. Также можно будет проводить замены.
- Новая система развития футболистов. Например: вы сможете превратить своего правого защитника в правого, левого или центрального полузащитника. Функция интересная и делает игру более реалистичной.
- Добавят прокачку футболистов.
- Сможем выбирать, когда команда будет тренироваться или отдыхать.
- Также мы сможем изменить бюджет клуба в начале карьеры как в PES.
Что касается нововведений в геймплее, то здесь их несколько.
- Изменения в системе фолов на атакующих футболистов. Теперь мы сможем выбрать: либо остановить игру после нарушения правил, либо продолжить атаку. В принципе эта фишка была в 20-ой и 19-ой FIFA, но там она работала не всегда так, как хотелось, но теперь на это будем влиять непосредственно мы.
- Также в бета-версии FIFA 21 обнаружили модель английского судьи Майка Дина, и возможно в игру добавят других известных арбитров. Однако EA не анонсировала эти изменения официально.
Что касается некоторых стадионов, а также новых каких-то лиг.
- На картинке вы видите список стадионов, которые будут добавлены в новую часть игры.
- Также у EA заканчиваются контракты с некоторыми лигами, в числе которых турецкая Суперлига и саудовская Про Лига,, их не будет в FIFA 21. Но, ожидается добавление бразильской Серии А, аргентинской и парагвайской Премьер Девизион.
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На этом всё, ждём новых новостей в августе.
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