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Вот мы и увидели первый трейлер к FIFA 21. В трейлер зачем-то впихнули кадры из американского футбола, выглядит это, мягко говоря, плохо. Вместе с трейлером EA выкатили несколько официальных новостей, свежих данных, которыми мы с вами поделимся.

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Начинаем с даты выхода новой части FIFA. В этом году EA изменила своим традициям. Много частей подряд новая FIFA появлялась в последнюю пятницу сентября, в этом же году релиз переносится на октябрь, но не стоит расстраиваться очень сильно, речь идёт о начале октября. Формально разработчики выигрывают себе дополнительные две недели. Так вот запоминайте дату: глобальный релиз стандартного издания FIFA 21 намечен на 9 октября, приобретая более дорогую версию Champions или Ultimate, вы сможете играть в новую часть FIFA уже с 6 октября. Отметим, что на консолях нового поколения, FIFA 21 будет доступна позже.

Теперь плавно переходим к ценам на игру. Игра уже доступна для предзаказа, и эти цены являются официальными. Итак, стандартное издание стоит 65 долларов на PlayStation 4, за чемпионское издание придётся отдать 79 долларов, а за Ultimate Edition разработчики попросят 99 долларов. ПК версии игры обойдутся чуть дешевле. Чем же отличаются 3 этих издания игры? По большому счету ничем. Дополнительной опцией при покупке FIFA 21 для консолей текущего поколения станет возможность бесплатной загрузки полной версии игры при переходе на Next Gen.

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Поговорим также об обложке игры. EA уже выложила их в сеть, но с одним нюансом. На обложках пока нет футбольных звёзд, которые в итоге станут лицами игры. Белая обложка будет у стандартного издания, фиолетовая у чемпионского и чёрная у Ultimate версии. По звезде с обложки пока конкретики нет. Одним интересным инсайдом выстрелило испанское издание AREAJUGONES, по информации источника главным кандидатом на статус звезды с обложки является Неймар. Запасным вариантом электроников якобы является Килиан Мбаппе.

Системные требования FIFA 21 на ПК. Каждый любитель FIFA играющий на ПК, каждый год с трепетом ожидает этой инфы. Официальные требования уже опубликованы. И исходя из них мы приготовили для вас две новости: хорошую и плохую. Хорошая заключается в том, что рекомендованные требования для FIFA 21 остаются такими же как и в FIFA 20. Если у вас игра идёт сейчас, то и новая часть игры должна пойти без проблем. Плохие новости заключаются в том, что такие требования являются намёком на то, что ничего в игре не изменится.

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Как вам данная информация? Впрочем, всё в духе EA, поменять цифру и накатить цену в 5 тысяч рублей.