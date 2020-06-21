Что нам стоит ждать от FIFA 21
Вот мы и увидели первый трейлер к FIFA 21. В трейлер зачем-то впихнули кадры из американского футбола, выглядит это, мягко говоря, плохо. Вместе с трейлером EA выкатили несколько официальных новостей, свежих данных, которыми мы с вами поделимся.
Теперь плавно переходим к ценам на игру. Игра уже доступна для предзаказа, и эти цены являются официальными. Итак, стандартное издание стоит 65 долларов на PlayStation 4, за чемпионское издание придётся отдать 79 долларов, а за Ultimate Edition разработчики попросят 99 долларов. ПК версии игры обойдутся чуть дешевле. Чем же отличаются 3 этих издания игры? По большому счету ничем. Дополнительной опцией при покупке FIFA 21 для консолей текущего поколения станет возможность бесплатной загрузки полной версии игры при переходе на Next Gen.
рекламаПоговорим также об обложке игры. EA уже выложила их в сеть, но с одним нюансом. На обложках пока нет футбольных звёзд, которые в итоге станут лицами игры. Белая обложка будет у стандартного издания, фиолетовая у чемпионского и чёрная у Ultimate версии. По звезде с обложки пока конкретики нет. Одним интересным инсайдом выстрелило испанское издание AREAJUGONES, по информации источника главным кандидатом на статус звезды с обложки является Неймар. Запасным вариантом электроников якобы является Килиан Мбаппе.
Системные требования FIFA 21 на ПК. Каждый любитель FIFA играющий на ПК, каждый год с трепетом ожидает этой инфы. Официальные требования уже опубликованы. И исходя из них мы приготовили для вас две новости: хорошую и плохую. Хорошая заключается в том, что рекомендованные требования для FIFA 21 остаются такими же как и в FIFA 20. Если у вас игра идёт сейчас, то и новая часть игры должна пойти без проблем. Плохие новости заключаются в том, что такие требования являются намёком на то, что ничего в игре не изменится.
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Как вам данная информация? Впрочем, всё в духе EA, поменять цифру и накатить цену в 5 тысяч рублей.
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