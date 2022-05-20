По завершении первого квартала текущего года компании публикуют результаты финансовой отчётности, включая динамику прибыли от продаж. Не исключением стала и крупнейшая китайская IT-компания Tencent Holdlines, которая озвучила сокращение доходности почти в 2 раза с 7,1 до 3,5 млрд долларов США, что стало худшим её результатом с 2004 года.
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Как ни странно, среди самых уязвимых сегментов компании оказалась интернет-реклама, значительное снижение выручки за которую и спровоцировало такие тенденции. Так, только за первые 3 месяца 2022 года доходность от интернет-рекламы просела на 18%, притом, что этому предшествовало 13-процентное падение доли в четвёртом квартале 2021-го.
Кроме того, в других сегментах IT-гиганта также наблюдается устойчивый спад. Например, доходность от продаж финансовых технологий и различных сервисов для бизнеса Tencent снизилась до 10%, тогда как годом ранее этот показатель достигал 47%. В то же время отрицательная динамика в отдельных нишах практически не повлияла на общую выручку компании, которая по-прежнему составляет около 20 млрд долларов США.
Что касается причин проседания отдельных сегментов, среди которых реклама, то они в основном обусловлены карантинными ограничениями, введёнными в Китае во время последней весенней вспышки Covid-19, ввиду чего большинство рекламодателей были вынуждены сокращать свои издержки на ведение бизнеса.
Среди прочих факторов, спровоцировавших отрицательную динамику прибыли Tencent стал высокий уровень конкуренции на рынке, на котором то и дело появляются новые крупные игроки, вроде владеющего ТикТоком ByteDance и пр. Нельзя сбрасывать со счетов и простои, связанные с длительностью лицензирования выпускаемых компанией игр властями КНР.
Всё это привело к тому, что операционная доходность IT-гиганта просела за первые 3 месяца этого года на 34%, составив 5,9% в годовом эквиваленте, тогда как стоимость одной акции производителя опустилась до 36 центов. Также стоит напомнить, что ещё в прошлом году стоимость компании на рынке била рекорды, достигнув 930 млрд долларов США, тогда как на сегодняшний день её капитализация просела больше, чем в 2 раза.