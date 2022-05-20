Это худший результат компании с 2004 года, когда компания провела первичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже.

По завершении первого квартала текущего года компании публикуют результаты финансовой отчётности, включая динамику прибыли от продаж. Не исключением стала и крупнейшая китайская IT-компания Tencent Holdlines, которая озвучила сокращение доходности почти в 2 раза с 7,1 до 3,5 млрд долларов США, что стало худшим её результатом с 2004 года.

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Как ни странно, среди самых уязвимых сегментов компании оказалась интернет-реклама, значительное снижение выручки за которую и спровоцировало такие тенденции. Так, только за первые 3 месяца 2022 года доходность от интернет-рекламы просела на 18%, притом, что этому предшествовало 13-процентное падение доли в четвёртом квартале 2021-го.

Кроме того, в других сегментах IT-гиганта также наблюдается устойчивый спад. Например, доходность от продаж финансовых технологий и различных сервисов для бизнеса Tencent снизилась до 10%, тогда как годом ранее этот показатель достигал 47%. В то же время отрицательная динамика в отдельных нишах практически не повлияла на общую выручку компании, которая по-прежнему составляет около 20 млрд долларов США.

Что касается причин проседания отдельных сегментов, среди которых реклама, то они в основном обусловлены карантинными ограничениями, введёнными в Китае во время последней весенней вспышки Covid-19, ввиду чего большинство рекламодателей были вынуждены сокращать свои издержки на ведение бизнеса.

Среди прочих факторов, спровоцировавших отрицательную динамику прибыли Tencent стал высокий уровень конкуренции на рынке, на котором то и дело появляются новые крупные игроки, вроде владеющего ТикТоком ByteDance и пр. Нельзя сбрасывать со счетов и простои, связанные с длительностью лицензирования выпускаемых компанией игр властями КНР.

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Всё это привело к тому, что операционная доходность IT-гиганта просела за первые 3 месяца этого года на 34%, составив 5,9% в годовом эквиваленте, тогда как стоимость одной акции производителя опустилась до 36 центов. Также стоит напомнить, что ещё в прошлом году стоимость компании на рынке била рекорды, достигнув 930 млрд долларов США, тогда как на сегодняшний день её капитализация просела больше, чем в 2 раза.