Как сообщает информационное издание Bloomberg, устойчивый рост реализации продукции китайской компании Xiaomi впервые продемонстрировал отрицательную динамику, сократив объёмы продаж до 10,9 млрд, в результате чего её доходность за первый квартал 2022 года опустилась на 4,6%.
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Для таких тенденций есть своя причина, которой стали последствия тех жестких противоковидных ограничений, которые были вынуждены ввести власти КНР, косвенно спровоцировав ещё большие проблемы с поставками комплектующих.
Всё это привело к тому, что уже в течение первых трёх месяцев текущего года компания потеряла по меньшей мере 80 млн долларов США, тогда как за этот же период в прошлом году она оставалась в устойчивом плюсе, выручив дополнительные 1,16 млрд долларов. Естественно, проседание позиций Xiaomi на мировом рынке позволило таким главным её конкурентам как Samsung и Apple уйти вперёд, наращивая долю продаж.
Ситуацию усугубляет неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Китае, в связи с которой меры борьбы с коронавирусом продолжают ужесточаться, нарушая все логистические цепочки и нанося удар по покупательской способности, что можно наблюдать на примере Шанхая этой весной.
Между тем Xiaomi пытается перекрыть внезапные издержки на продаже смартфонов, доля которых составляет около 60% от всего рынка, за счёт доходности от реализации прочей продукции – аксессуаров, мелкой и крупной электроники и бытовой техники.
Но и эти меры не повлияли на производственный объём в сегменте смартфонов, который было решено сократить с 200 до 160-180 млн единиц в год.