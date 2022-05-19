Игра поступит в продажу 13 октября этого года для ПК (Steam, Epic Games Store), PS 4 и 5, Xbox One, а также Xbox Series X и S.

Французская компания-разработчик KT Racing совместно с издательством Nacon провели официальный релиз нового гоночного симулятора под названием WRC Generations.

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Как сообщили создатели проекта на его странице в Twitter, уже осенью этого года геймеры смогут погрузиться в новую эру ралли и прокачивать свой геймерский скилл, их ждёт совершенно новое поле для испытаний, способное кардинально менять результаты заездов, гибридные авто, новые лиги и новое управление командой.

Понять специфику игры можно уже исходя из заявленного концепта, в котором уделено немало внимания устройству и управлению гоночными автомобилями, для чего предусмотрены соответствующие настройки. К примеру, игроки смогут самостоятельно регулировать производительность тяговых аккумуляторных установок у своих гибридов, выставляя оптимальный мануал на разных участках виртуальной трассы, а таких будет до 750 км, причём локализованных в 22 странах.

Для преодоления этих участков создатели симулятора предлагают 37 знаменитых гоночных автомобилей для 49 команд ралли-2022, участники которых, в свою очередь, смогут делиться личными стикерами и ливреями с сообществом, что сделает игру ещё более увлекательной и разнообразной.

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Что касается появления игры на полках магазинов, то ожидается это событие 13 октября. При этом разработчики позаботились и о российских пользователях, предусмотрев русские субтитры. Кроме того, игра будет доступна как для персональных компьютеров, так и для всех актуальных на сегодняшний день консолей.