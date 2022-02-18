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После сокращения государственных субсидий продажи электромобилей в Китае сократились на 18.6%
В следующем году власти КНР планируют полностью отменить целевое субсидирование.
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Известно, что китайские власти щедро субсидируют многие промышленно-производственные процессы, включая стремительно растущий сегмент электрокаров. Однако, согласно январскому заявлению правительства КНР, уже со следующего года льготная программа будет полностью отменена. 

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Как сообщает информационный ресурс Reuters, ссылающийся на официальные данные CAAM (Ассоциация автопромышленников КНР), это мгновенно отразилось на активах компаний-производителей, объёмы продаж которых в январе текущего года просели на 18.6%. При этом речь идёт не только об аккумуляторных электрокарах, но и о гибридных авто с подзарядкой. 

К слову, в первом месяце этого года производителям удалось реализовать только 431 тыс. транспортных единиц, тогда как в декабре 2021 года этот показатель превышал полмиллиона автомобилей. В то же время годом ранее продажи были ниже почти на 136%, поэтому паниковать пока рано, даже несмотря на то, что декабрьский годовой прирост оказался большим, составив около 160%.

Что касается сворачивания программы субсидирования, то в прошлом месяце она была сокращена на 30%, тогда как в следующем году прогнозируется её полное обнуление, что станет серьёзным испытанием на прочность для многих участников китайского автопрома. Сегодня в десятку лидеров рынка КНР входит только один иностранный производитель - это Tesla, реализовавшая за январь в Поднебесной 59 845 автомобилей локальной сборки. 

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Тем не менее, Китай по-прежнему остаётся самым большим рынком электромобилей, несмотря на то, что доля таких машин для внутреннего потребления пока не превышает 17%. Однако благодаря тому, что китайские автопроизводители стремятся к расширению ассортимента электромобилей, учитывая все покупательские пожелания, это позволяет им конкурировать даже с такими гигантами, как Tesla.

#tesla #электромобили #автомобили
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