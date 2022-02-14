Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
it-budgetnik За пост начислено вознаграждение
Xiaomi заняла второе место в рейтинге ведущих поставщиков на российском рынке смартфонов
Продажи компании в январе сократились на 5.5%, как считают эксперты, из-за выпуска более дорогих смартфонов.
анонсы и реклама
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

По состоянию на январь текущего года доля китайского гиганта Xiaomi на рынке России составила 18.9%, что позволило занять бренду второе место в рейтинге основных поставщиков смартфонов.

реклама

Однако повода для радости не так уж много, ведь ещё в декабре этот показатель составлял почти четверть рынка, то есть 24.4%. Как видим, налицо очевидное падение позиций Xiaomi на целых 5.5%, чему есть определённые объяснения.

Среди них – выпуск производителем более дорогих линеек, спрос на которые пока ещё оставляет желать лучшего. Сюда же стоит отнести дефицит необходимых для поддержания полного цикла производства компонентов, образовавшийся на фоне коронавирусных ограничений, повлёкших за собой проблемы с поставками.

Что касается лидирующих позиций, то их по-прежнему занимают корейский производитель Samsung с долей в 35.2% и компания Apple, правда, пока купертиновцы не догнали Xiaomi, демонстрируя долю в 16.8%.

В то же время, если рассматривать доходность перечисленных компаний, то по этому показателю лидирует Apple с 44.6% от всего рынка. И только потом следует Samsung, доходность которой равна 28.4%, и Xiaomi с 10.8%. Неудивительно, если учитывать стоимость «яблочной» продукции, на которую россияне по-прежнему готовы тратиться в отличие от немало стоящих китайских флагманов.

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

К слову, падение продаж Xiaomi обернулось соответствующим приростом продаж смартфонов Samsung и Realme. При этом, эксперты, отмечая недолговечность текущих тенденций, прогнозируют, что концу года Xiaomi удастся поднять продажи до 20%.

#samsung #смартфоны #apple #xiaomi #гаджеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi выпустила персональный компьютер весом 250 граммов
Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition получит Snapdragon 8 Gen1, динамики JBL и версию Mercedes-Benz
Xiaomi выпустила смартфон Redmi 10 2022 на базе чипсета Helio G88
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
58
6 популярных криптовалют могут сильно подешеветь из-за ухода инвесторов по мнению экспертов РБК
8
Экс-разработчик Warcraft считает, что после сделки Activision Blizzard с Microsoft вероятность выпуска Warcraft IV повысилась
21
Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
45
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
56
Процессоры Intel Alder Lake в Linux работают уже лучше, чем в Windows 11
70
Нейроинтерфейсы Илона Маска причиняют "невыносимые страдания" подопытным обезьянам
50
Производство GeForce RTX 3050 могут увеличить за счёт второй версии видеокарты на базе чипа GA107
43
Биткоин начал неделю с небольшого падения на фоне слухов о запрете майнинга Proof of Work в ЕС
33
Цены на видеокарты в Европе пошли вверх, а Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в РФ стоят дешевле
59
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
39
Состоялся релиз цензурированной версии эротического хоррора Lust from Beyond
6
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam превысил 1,3 млн — игра стала второй по данному показателю за всю историю сервиса
13
Нурмагомедов принял участие в первом в истории бою в метавселенной
16
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
82
Вьетнамцы построили рабочую модель Bugatti Chiron из глины и подручных материалов и прокатились на ней по городу
12
NVIDIA выпустит GeForce RTX 3050 с 4 Гб памяти и урезанной версией мобильного GPU GA107 за $199
20
В коде Ethereum нашли критическую уязвимость, позволяющую создавать неограниченное количество монет
10
Илон Маск получил звание академика за вклад в технологии и ракетостроение
22
В Spotify теперь можно ставить оценки для русских подкастов
+

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
15
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
39
О новой соц. сети Павла Дурова на криптовалюте TON и возможности на этом заработать
26
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
83
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
11
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
12
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
6
Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть четвертая заключительная
+

Сейчас обсуждают

Capppelan
22:19
Ещё и ссаную рефералку вставил в ссылку, мудень :D
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
LEVAK
22:19
Дедуля, ты со своей деменцией уже достал.
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
VRoman
22:18
В следующем поколении у Интела ожидается 10-15% прибавка к большим ядрам Alder Lake и разведение мелких ядер без изменений. Похоже что АМД не отстанет как минимум.
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
Иван Пауесов
22:17
Обезьяны уже подали в суд на Макса, требуя стотыщьмильенов долларов за свои страдания?
Нейроинтерфейсы Илона Маска причиняют "невыносимые страдания" подопытным обезьянам
wwr222
22:15
"Красные киски"...половые сложности...написал бы проще:месячные:))
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Иван Пауесов
22:14
30 лет назад так же думали о ПК.
Нейроинтерфейсы Илона Маска причиняют "невыносимые страдания" подопытным обезьянам
Leshiy2371
22:14
Изящная словесность - не ваш конек.
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Leshiy2371
22:13
Более сложную прозу с поэзией местная аудитория не понимает и не принимает. Так зачем заниматься мартышкиным трудом ?
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Leshiy2371
22:11
Я свои не продавал, к тому же у меня еще МХ440 128Мб/128бит в заначке - будет на чем сыграть в Добрые Старые Игры.
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
ev_rus
22:11
В настольных картах у НВ прогрессивнее технологии улучшения качества игровой картинки, лучше в этом производительность, плюс так как идет постоянная тесная работа с игроделами, и часто выпускаемые бол...
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем