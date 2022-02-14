Продажи компании в январе сократились на 5.5%, как считают эксперты, из-за выпуска более дорогих смартфонов.

По состоянию на январь текущего года доля китайского гиганта Xiaomi на рынке России составила 18.9%, что позволило занять бренду второе место в рейтинге основных поставщиков смартфонов.

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Однако повода для радости не так уж много, ведь ещё в декабре этот показатель составлял почти четверть рынка, то есть 24.4%. Как видим, налицо очевидное падение позиций Xiaomi на целых 5.5%, чему есть определённые объяснения.

Среди них – выпуск производителем более дорогих линеек, спрос на которые пока ещё оставляет желать лучшего. Сюда же стоит отнести дефицит необходимых для поддержания полного цикла производства компонентов, образовавшийся на фоне коронавирусных ограничений, повлёкших за собой проблемы с поставками.

Что касается лидирующих позиций, то их по-прежнему занимают корейский производитель Samsung с долей в 35.2% и компания Apple, правда, пока купертиновцы не догнали Xiaomi, демонстрируя долю в 16.8%.

В то же время, если рассматривать доходность перечисленных компаний, то по этому показателю лидирует Apple с 44.6% от всего рынка. И только потом следует Samsung, доходность которой равна 28.4%, и Xiaomi с 10.8%. Неудивительно, если учитывать стоимость «яблочной» продукции, на которую россияне по-прежнему готовы тратиться в отличие от немало стоящих китайских флагманов.

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К слову, падение продаж Xiaomi обернулось соответствующим приростом продаж смартфонов Samsung и Realme. При этом, эксперты, отмечая недолговечность текущих тенденций, прогнозируют, что концу года Xiaomi удастся поднять продажи до 20%.