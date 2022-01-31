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В четвёртом квартале 2021 года продажи хромбуков на мировом рынке упали на 63.6%
За четвёртый квартал 2021 года было продано 4.8 млн хромбуков, что на 63.6% меньше, чем за этот же период 2020 года, когда отгрузки составили 13.1 млн устройств.
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Международное аналитическое агентство International Data Corporation (IDC) подвело итоги уходящего года в сегменте продаж портативных компьютеров, работающих на базе Chrome OS. Согласно опубликованным данным, этот показатель продолжил неспешный откат вверх, хотя в общем зачёте было зафиксировано резкое падение отгрузки.

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Так, если рассматривать период октябрь-декабрь минувшего года, то в целом объёмы продаж составили 4.8 млн единиц. Вроде бы неплохо, но если сопоставить эти данные с последним кварталом кризисного 2020-го, когда этот же показатель соответствовал 13.1 млн, то тенденции к худшему становятся очевидными, ведь 63.6% – это серьёзный минус.

К слову, далеко не у всех производителей в сегменте наблюдается столь заметный упадок. Например, лидирующие позиции на мировом рынке по-прежнему занимает компания Acer Group, доля которой составляет 26.3%, что больше четвери. Серебро и бронзу получили производители Dell Technologies и Lenovo с 20.3% и 16.1%, соответственно. 

Далее по очереди расположились компании Samsung и HP, годовые продажи которых составили 12.3% и 9.9%, тогда как оставшиеся 15.2% разделили между собой менее крупные и популярные производители ПК на Chrome OS.

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В целом, отгрузка продукции выросла, достигнув 37 млн единиц против 32.6 млн, зафиксированных на конец 2020-го года. И в этом плане лидирующие позиции занимают такие компании, как HP с долей продаж 27.7%, Lenovo с 22.4%, Acer с 17.3%, Dell с 14.6% и Samsung с минимальным показателем 8.8%.

#lenovo #acer #dell #хромбуки
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