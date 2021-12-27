Компания опубликовала вакансии в социальной сети LinkedIn: требуются 46 специалистов, которые будут развивать зарядную и сервисную инфраструктуру, а также заниматься продажей электромобилей Nio на рынке США.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ещё недавно автопроизводитель Nio был молодым амбициозным стартапом, интриговавшим китайских предпринимателей свежими идеями, но уже сегодня, став одним из передовых поставщиков электрических моделей в Поднебесной, шанхайская компания заявила о новых смелых решениях. Так, на недавнем отчётном мероприятии 18 декабря Nio поделился планами экспансии своей продукции в 25 регионов и стран. Этот процесс компания планирует реализовать к 2025 году.

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Уже сегодня на страницах социальной сети LinkedIn можно найти список вакансий, предложенных компанией. Требуются 46 специалистов, которые в ближайшем будущем займутся развитием инфраструктуры бренда и реализацией электромобилей в США. Стоит отметить, что автомобили компании отличаются своей уникальной конструкцией: они позволяют владельцу за считанные минуты заменять аккумулятор на полностью заряженный. Этот нюанс открывает большие возможности перед пользователем, выигрывая по сравнению с аналогами.

Кроме того, компания набирает специалистов в сфере дизайна и архитектуры. Пока ещё неизвестно, будет ли Nio создавать проекты специально для американского рынка, хотя есть все причины предполагать, что задачами автоконструирования будут заниматься специалисты из США.

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Стоит отметить, что ещё летом уходящего года компания получила разрешение на выпуск электрических моделей в странах ЕС, в связи с чем, можно сказать, что в планах автопроизводителя – стратегия по локализации рабочего процесса в регионах присутствия. Так, компания динамично реализует электромобили на рынке Норвегии, одновременно, развивая систему станций подзарядки. В проекте – Германия, Нидерланды, Дания и Швеция.