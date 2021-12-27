Ещё недавно автопроизводитель Nio был молодым амбициозным стартапом, интриговавшим китайских предпринимателей свежими идеями, но уже сегодня, став одним из передовых поставщиков электрических моделей в Поднебесной, шанхайская компания заявила о новых смелых решениях. Так, на недавнем отчётном мероприятии 18 декабря Nio поделился планами экспансии своей продукции в 25 регионов и стран. Этот процесс компания планирует реализовать к 2025 году.
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Уже сегодня на страницах социальной сети LinkedIn можно найти список вакансий, предложенных компанией. Требуются 46 специалистов, которые в ближайшем будущем займутся развитием инфраструктуры бренда и реализацией электромобилей в США. Стоит отметить, что автомобили компании отличаются своей уникальной конструкцией: они позволяют владельцу за считанные минуты заменять аккумулятор на полностью заряженный. Этот нюанс открывает большие возможности перед пользователем, выигрывая по сравнению с аналогами.
Кроме того, компания набирает специалистов в сфере дизайна и архитектуры. Пока ещё неизвестно, будет ли Nio создавать проекты специально для американского рынка, хотя есть все причины предполагать, что задачами автоконструирования будут заниматься специалисты из США.
Стоит отметить, что ещё летом уходящего года компания получила разрешение на выпуск электрических моделей в странах ЕС, в связи с чем, можно сказать, что в планах автопроизводителя – стратегия по локализации рабочего процесса в регионах присутствия. Так, компания динамично реализует электромобили на рынке Норвегии, одновременно, развивая систему станций подзарядки. В проекте – Германия, Нидерланды, Дания и Швеция.