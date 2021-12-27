Разработчики выпустили видеоролик с подробным рассказом об изменениях и доработках в игре.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Создатели драйвового проекта Crimesight обнародовали видеоролик, в котором подробнейшим образом рассказали обо всех модификациях, произведённых за время переработки этого социального детектива.

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Напомним, что игра была анонсирована ещё в летом и сразу после объявления открыла доступ к бета-версии. Тестирование длилось до 11 июля, предоставив разработчикам немало информации для дальнейших размышлений.

Проанализировав все ошибки и недоработки игры, разработчики пришли к выводу не только о необходимости устранения лагов, но и о расширении обучающей системы с детальным разбором механик. Кроме того, было решено добавить тренировочный режим и опцию быстрого матча. Улучшение музыкальной части также стало отличной идеей.

Скорее всего, обновлённая версия игры прежде выйдет в бета-режиме, так как создатели объявили о внесении в неё масштабных правок, в том числе двух дополнительных уровней, в которых геймеры всего мира смогут пробовать свои силы. Темп игры, её интерфейс и баланс также подвергнется модификации. Кроме того, при выборе языка из широкого перечня, появится возможность выбрать и русский язык.





Сюжет социального детектива развивается в Лондоне будущего. Уникальные технологии позволяют не только пресекать преступления, но и предугадывать их на начальном этапе. В центре игры деятельность отряда «Шерлок», который как раз и занимается отслеживанием будущих преступников. В противовес им выступает злобный агент группировки «Мориарти».

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Пока не известна точная дата выхода игры. Следующая актуальная информация о продвижении процесса разработки игры появится весной грядущего года.