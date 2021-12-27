Гибридные модели, оснащённые функцией подзарядки аккумулятора от электросети, открывают перед владельцами больше возможностей, в том числе меньше использовать ДВС. Этот нюанс стал ключевой причиной роста популярности электромобилей в Поднебесной, причём спрос на них заметно вырос за ноябрь в сравнении с 2020 годом.
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Это наглядно показывает недавно вышедший статистический отчёт ассоциации автопроизводителей КНР. Как сообщает информационный ресурс Digitimes, за ноябрь текущего года в стране было произведено 457 000 автомобилей, оборудованных тяговыми батареями, и реализовано было 450 000 машин. Эти результаты побили все рекорды, и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поднялись на 130% в отношении производственного процесса и на 120% в отношении продаж.
Подзаряжаемые модели за ноябрь составили долю производственной программы КНР в 23% от общего числа выпускаемой техники с силовыми установками нового типа. Всего с конвейеров сошло около 85 000 подзаряжаемых гибридов, а реализовано 89 000. Таким образом, прирост в первом случае равен 160%, во втором – 170%. Что касается темпов реализации аккумуляторных электрических моделей, то в годовом исчислении они выросли на 110%.
Автомобили с батареями нового типа в легковом сегменте заняли на первичном рынке КНР 19.5% ноябрьских продаж. В период с января по ноябрь было произведено свыше 3 млн автомобилей, за счёт чего производственные объёмы в годовом сравнении повысились в 1.7 раза, не смотря на то, что эксперты отметили больший спрос в этот период на батарейные модели (до 180%), нежели на подзаряжаемые гибриды (140%).